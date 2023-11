Dragon’s Dogma 2: Steam svela la data d’uscita

Per stasera è in programma uno showcase di Capcom tutto su Dragon’s Dogma 2, in cui verrà annunciata la data d’uscita dell’action-RPG. Solo che al momento, Steam ha già anticipato l’annuncio, in quanto sulla pagina del gioco nello store di Valve, compare ora la data fissata al 22 marzo 2024. Difficile pensare che il giorno sia diverso da questo, e dunque cala sicuramente l’effetto sorpresa per stasera, dove in ogni caso in 15 minuti di show verranno analizzate nuove caratteristiche del gioco da parte del director Hideaki Itsuno. Ricordiamo che era stato lui stesso ad aver confermato, non troppe ore fa, che nello showcase ci sarebbe stato anche l’annuncio della data d’uscita.

In ogni caso, noi seguiremo l’evento, e vi porteremo una news con le novità mostrate e la conferma della data d’uscita. Appuntamento dunque alle 22:00 sul canale YouTube ufficiale di Capcom.

Qui sotto la descrizione del gioco:

Parti per la tua grande avventura, Arisen!

Dragon’s Dogma è una serie di GDR per giocatore singolo ricca di azione e narrazione che offre ai giocatori la possibilità di scrivere la propria storia, dall’aspetto del loro Arisen, la sua classe, la sua squadra, l’approccio alle varie situazioni e molto altro. Ora, in questo attesissimo sequel, il vasto ed esplorabile mondo fantasy di Dragon’s Dogma 2 ti attende.

Lungo il tuo viaggio si uniranno a te dei misteriosi esseri ultraterreni noti come pedine, in un’avventura così unica che ti sembrerà di avere al tuo fianco altri giocatori.

Tutti questi elementi vengono impreziositi ancor di più dalla tecnologia della fisica, l’intelligenza artificiale (IA) e una grafica ultra moderna per creare in Dragon’s Dogma 2 un mondo fantasy incredibilmente immersivo.

Qui sotto l’anteprima dello showcase che partirà alle 22:00, ricordando che Dragon’s Dogma arriverà su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC.