Destiny 2: parte la Stagione dei Desideri

Grazie alla collaborazione con CD PROJEKT RED, la nuova stagione di Destiny 2 vedrà la partecipazione del: con i nuovi incredibili decori per armatura, i guardiani potranno vestire i panni del famoso cacciatore di mostri. Il crossover offrirà dei decori per armatura a tema per ogni classe, nonché uno Spettro, una nave, un astore, un emote e una mossa finale nuovi.IlBungie darà inizio alla prima fase di test sull’attesa, che verrà proposta in versione beta. Una volta lanciata la versione finale della funzionalità, i guardiani potranno facilmente trovare dei compagni con cui affrontare tutti i contenuti di gioco di gruppo, come le incursioni, le segrete, le attività stagionali, le partite del Crogiolo, gli assalti e così via. Per più informazioni sulla funzione di ricerca squadra e le diverse fasi di sviluppo, potete consultare l’articolo degli sviluppatori:alle 18:00 italiane sarà lanciata, la seconda segreta dell’anno di contenuti de L’Eclissi. La segreta sarà disponibile per i possessori de L’Eclissi + Pass annuale o della Chiave delle segrete de L’Eclissi che si riterranno all’altezza della sfida.