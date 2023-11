Not For Broadcast VR: annunciata la data per PSVR2

Disponibile su PC da marzo, Not For Broadcast VR ha ora una data anche su PlayStation 5 con PSVR2. Il publisher tinyBuild ha infatti annunciato che il titolo sviluppato da NotGames e Babaroga arriverà su console Sony il 14 dicembre. Per l’occasione è stato fatto uscire anche un nuovo trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione, dal PlayStation Store:

Benvenuti su Not For Broadcast VR!

Il pluripremiato gioco di commedia dark del caos televisivo che i critici hanno definito un “”capolavoro bizzarro”” e “”probabilmente il miglior gioco FMV di sempre”” è ora disponibile in VR!

Not For Broadcast VR riprende l’azione di gioco, la storia e l’avvincente commedia dark della pluripremiata avventura FMV originale e vi avvicina più che mai alle notizie. Ottenete una visione completa dell’intera redazione, interagite con l’attrezzatura e prendete a pugni e a schiaffi tutto ciò che osa frapporsi tra voi e la verità.

Promettiamo che è così coinvolgente che vi sembrerà davvero di essere stati fulminati dalla vostra attrezzatura malandata!

Celebrità egoiste, politici disonesti e sponsor inconsueti si scontrano sulle onde radio. Voi siete sulla sedia per assicurarvi che lo spettacolo continui senza interruzioni. O almeno, questo è ciò per cui vi pagano. Per esempio, niente vi impedisce di passare tutto il giorno a colpirvi la testa con i nastri VHS.

Scegliete personalmente i titoli… con le vostre mani!

Sperimentate l’arte perduta di inserire una cassetta VHS in un lettore attraverso la magia della realtà virtuale. Posizionate con attenzione l’aria condizionata in modo che le notizie non si surriscaldino e non si mettano a vorticare sulla vostra scrivania durante la pubblicità (attenzione ai cavi, però).

Agitate il pugno con rabbia verso le ideologie politiche alle quali siete contrari (o a tutti, tanto non possono vedervi).

Inquadrate l’immagine, inquadrate il dibattito

Intrattenete il pubblico con le vostre capacità di editing e tenete d’occhio gli ascolti. Decidete voi se i politici devono apparire avidi o coraggiosi, i leader della resistenza nobili o violenti, e i conduttori di notizie affascinanti o fuori di testa. Chi e cosa deciderete di mostrare sullo schermo potrebbe cambiare il corso della storia. Niente pressione.

Notiziario per tutte le età

La realtà virtuale è stata inventata per poter simulare di premere pulsanti rossi dall’aspetto importante. Schiacciatelo (o toccalo delicatamente, tanto funzionerà bene in ogni caso) per censurare le parole volgari (e altre informazioni sensibili). Mantenete le notizie al sicuro dai regimi politici oppressivi e adatte alle orecchie dei bambini.

Fate dissolvere il caos, fate partire la pubblicità, alzate il volume e immergetevi nei sogni, nelle paure, nelle speranze e nelle nevrosi di un’intera nazione, il tutto restando seduti sul pavimento.

Lasciandovi al trailer qui sotto, vi ricordiamo che il gioco è in lizza nella categoria VR Game of the Year nei premi di Steam.