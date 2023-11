RollerCoaster Tycoon: per Atari, che tipo di Tycoon sei?

Il primo RollerCoaster Tycoon è nato dall’amore per le montagne russe che aveva lo sviluppatore Chris Dawyer: cominciò a lavorare a un videogioco con al centro i parchi di divertimento, con lo scopo di catturare i dettagli e gli alti e bassi della gestione di un parco. Dalla sua casa rurale ai margini delle Highlands scozzesi, Chris spese oltre due anni nel design e nella programmazione del titolo che divenne poi celebre come RollerCoaster Tycoon.

Il titolo, lanciato sul mercato nel 1999, è una pietra miliare delle simulazioni che sfida i giocatori a completare scenari di costruzione e di gestione di parchi tematici, offrendo allo stesso tempo la libertà di creare qualsiasi cosa. Dotati del controllo totale sui propri parchi, i giocatori hanno dedicato anni a costruire montagne russe e altre giostre, negozi, chioschi e persino bagni, gestendo anche il personale per massimizzare la felicità e il successo delle strutture.

Milioni di giocatori hanno provato l’originale RollerCoaster Tycoon, o uno dei tanti sequel della serie su PC, dispositivi mobile e console. Ciò che sorprende del franchise è che, anche se non si è perso un capitolo dal 1999, è sempre possibile scoprire opportunità inesplorate, grazie alla miriade di opzioni di personalizzazione e alle dimensioni della mappa.

Ora forse vi chiederete: e che tipo di Tycoon sono? Dove mi colloco nello spettro degli appassionati dei parchi di divertimenti? Al Tycoon HQ , Atari ha ristretto la fanbase in cinque categorie principali: Industrialisti, Agonisti. Artisti, Progettisti e Architetti.

Ecco le caratteristiche dei cinque tipi di Tycoon:

● Industrialisti: I giocatori che rientrano nell’archetipo dell’Amministratore possono essere trovati a gestire meticolosamente ogni aspetto del loro parco, con l’obiettivo di massimizzare la redditività e l’efficienza. La loro incrollabile dedizione all’eccellenza nel gioco infonde ogni decisione che prendono, assicurando che il loro parco operi all’apice del successo.

● Agonisti: La soddisfazione dei giocatori agonisti è insita nel completamento degli scenari di RollerCoaster Tycoon, in. Cui è possibile affrontare sfide complesse e raggiungere obiettivi impensabili.

● Artisti: Hanno un occhio impareggiabile per l’espressione creativa nel mondo virtuale di RollerCoaster Tycoon. Nel perseguimento della passione creativa, investono innumerevoli ore per scolpire con cura parchi visivamente accattivanti e progettare giostre uniche e mozzafiato. Per l’Artista, il fascino di creare ambienti coinvolgenti e pittoreschi ha la precedenza sulla tradizionale ricerca del successo finanziario nel gioco.

● Progettisti: Il Progettista non prova piacere più grande che progettare meticolosamente i propri parchi. La felicità dei visitatori e il successo del parco sono un obiettivo secondario, il vero piacere sta nell’ideazione del parco, nel creare sezioni a tema e nell’intricata impostazione di sentieri e giardini. La gioia si trova nell’atto stesso della progettazione.

● Architetti: Il tipo di giocatore Architetto è appassionato di costruzione di intricate montagne russe, utilizzando tutti gli strumenti e i trucchi disponibili per progettare le giostre più emozionanti e visivamente impressionanti del gioco. Il loro obiettivo è progettare e creare le montagne russe più impressionanti nei loro parchi, spingendo i confini dell’ingegneria e del brivido.

E dopo che forse avete trovato la vostra descrizione in una di queste 5 categorie, ricordiamo che recentemente è uscito RollerCoaster Tycoon Adventures Deluxe, una versione corretta e ottimizzata del simulatore di parchi, che offre controlli adattati alle console, disponibile su Nintendo Switch e su console Xbox e PlayStation per la prima volta in assoluto.