Dragon’s Dogma 2: recap dello showcase, con annuncio data d’uscita

Come da programma, si è tenuto lo showcase di Capcom dedicato interamente a Dragon’s Dogma 2, nuovo capitolo della serie action-RPG. Già nel pomeriggio Steam aveva anticipato la data d’uscita, ma sono comunque state mostrate diverse altre novità nei 15 minuti circa di programma, presentato dal director Hideaki Itsuno e dal producer Yoshiaki Hirabayashi. La prima cosa ad esser stata mostrata è il trailer sulla storia, incentrato sull’arrivo dell’Arisen (il protagonista), sulle pedine che attendevano il suo ritorno e i vari nemici che bramano nell’ombra. Il finale del trailer conferma la data d’uscita già anticipata precedentemente. Il gioco sarà disponibile dal 22 marzo 2024 su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Viene poi mostrato il combattimento contro un nuovo mostro della serie, il gigantesco Talos. Nel filmato gameplay si può vedere come ci siano diverse situazioni per affrontarlo: scalare direttamente sul suo corpo, arrivare in alto sulla testa con l’aiuto di volatili, attaccare da dietro con colpi dalla distanza.

Hirabayashi fa un breve riassunto della storia del gioco, dicendo che narra le vicende dell’Arisen, il cui cuore è stato rubato dal drago. Sebbene l’avventura condivida l’ambientazione del primo episodio, si svolge in un mondo parallelo. Vermund è il regno umani, dove è in atto una lotta per il trono, e la regina Disa vuole nominare un falso Arisen per far salire al trono il filgio. Per la nazione feride di Battahl le pedine sono causa di sventura, e venerano la Fulgida Fiamma per scongiurare le calamità, sotto il comando dell’impratrice Nadinia. Entrambi i regni considerano il drago una minaccia.

Sul sito ufficiale sono stati aggiunti anche i dettagli sui personaggi Menella, Wilhelmina, Brant e Sven.

Viene poi mostrata una quest secondaria, dove il gruppo del protagonista si deve ingraziarvi dei fratelli elfi che abitano nel Borgo Sacro, e che parlano la lingua degli elfi. Il video mostra come ci sia una pedina all’interno della squadra dell’Arisen che traduce la lingua. Le pedine possono infatti avere diversi utilizzi che potranno servire in diversi modi durante l’avventura.

Parentesi anche sulla creazione del personaggio, libera come nel primo episodio, e ora migliorata nella resa del fotorealismo, e anche in parte semplificata.

Viene poi mostrata una nuova vocations, l’Illusionista, utilizzabile solo dall’Arisen, che utilizza fumo per creare illusioni e far confondere i nemici. E’ una classe di supporto ideale per chi preferisce stare dietro le linee.

Vengono poi svelati i dettagli delle edizioni Standard e Deluxe, che potete vedere qui sotto. Sono ora disponibili i pre-ordini sia su PC, che su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Bonus Pre-ordine

Bonus preordine dell’edizione standard

– Set di quattro armi scelte

Bonus preordine della Deluxe Edition:

– Set di quattro armi scelte

– Anello della serenità

Dragon’s Dogma 2 Deluxe Edition

La Deluxe Edition include il gioco base e il componente aggiuntivo “Pacchetto per nuovi avventurieri – Parti con il piede giusto”.

Pacchetto per nuovi avventurieri – Parti con il piede giusto:

– Set da campeggio per esploratori – Accampati all’aperto

– Musiche e suoni di Dragon’s Dogma – Suoni personalizzati

– Segnale di fumo attira-arpie – Attira i mostri alati

– Pendente dell’affetto – Un regalo speciale

– Incenso dell’ambivalenza – Cambia personalità a una pedina

– Chiave provvisoria di prigione – Evadi di galera

– Arte della metamorfosi – Modifica un personaggio

– Cuore di Drago – Riporta in vita i caduti (A)

– 1500 Cristalli della Faglia – Punti da usare oltre la faglia

Nel finale, vengono mostrati i mostri Draco e Dullahan, e le classi base guerriero e stregone.

Potete vedere qui sotto tutto lo showcase dedicato a Dragon’s Dogma 2.