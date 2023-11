Skull and Bones verrà lanciato a febbraio 2024, rumor

Skull and Bones è andato di pari passo con ritardi praticamente dal giorno in cui è stato annunciato più di sei anni fa, ma l’ultimo anno o giù di lì in particolare è stato un caso costante di “così vicino eppure così lontano” per il gioco. gioco pirata multigiocatore. Una volta previsto per novembre 2022, è stato posticipato a marzo, prima di essere nuovamente posticipato.

A ottobre, Ubisoft aveva dichiarato che il gioco sarebbe stato lanciato nel quarto trimestre dell’anno fiscale 2023/24 (ovvero tra gennaio e marzo del 2024), e ora sembra essere trapelata una data di uscita specifica per il titolo. Secondo un rapporto pubblicato da Insider Gaming, il lancio di Skull and Bones è previsto per il 16 febbraio del 2024. Secondo le fonti citate nel rapporto, è probabile che la nuova data di rilascio venga annunciata nelle prossime due settimane. Le tempistiche suggerirebbero che un annuncio ai The Game Awards il 7 dicembre potrebbe essere probabile. Naturalmente, quando si tratta di Skull and Bones e delle date di uscita, è meglio non prendere nulla di concreto, anche se alla fine viene annunciato ufficialmente da Ubisoft. Dopotutto, questo è un gioco che è stato ritardato più volte di quanto tu possa contare su una mano.

Articoli Consigliati Genshin Impact: pubblicato il dietro le quinte de “La vaguelette” Dragon’s Dogma 2: recap dello showcase, con annuncio data d’uscita

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.