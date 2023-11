The Fate of Baldr: ecco alcuni artwork del gioco

Il promettente norvegese Ananki Game Studio ha appena rivelato alcuni fantastici artwork work in progress. I Concept Art dei mondi e delle creature del prossimo gioco The Fate of Baldr, un Tower Defense che unisce mitologia norrena e fantascienza. Di seguito una panoramica degli artwork:

Prendi il controllo di un guerriero spaziale vichingo in missione per salvare il grande dio Baldr e impedire la rovina di Ragnarök. Un gruppo di guerrieri vichinghi attracca la sua astronave su un mondo alieno ma viene presto attaccato da abitanti ostili. Combattono coraggiosamente i loro aggressori, usando le loro armi da fuoco avanzate e le torri difensive. Mentre la battaglia si inasprisce, i Vichinghi sanno che il destino dell’intero universo è in bilico.

Alvheim

Un pianeta giungla affascinante ma pericoloso. Esplora la sua incantevole bellezza, ma fai attenzione ai pericoli nascosti. Non lasciarti attirare dai profumi seducenti dei suoi fiori.

Vanaheim

Nel profondo della sua foresta mistica, una dea sciamana esegue antichi rituali. Sii cauto con gli alberi senzienti!

Svartalvheim

Un tempo l’orgogliosa dimora degli elfi oscuri, ora una terra desolata e arida di rocce taglienti e pozzi tossici. Un semidio tormentato lavora di sotto, costruendo armi crudeli.

Thurs

Creature feroci che vivono sotto la superficie di Midgardmun, proteggendo ferocemente il loro regno lunare. Non i più brillanti, ma la loro lealtà è incrollabile.

Dragur

Guerrieri vichinghi non morti, resuscitati dalla spietata dea della morte, Hel. Implacabili e inflessibili, combattono fino alla fine.

Stone Guardian

Un troll con un occhio solo dorme sotto la superficie della luna di Midgard, proteggendo l’antica Pietra del Sole con la sua vita. Osa sfidarlo e ti schiaccerà senza esitazione.

