Pokemon GO: disponibile la stagione Viaggi senza tempo

Su Pokemon GO è in arrivo la nuova stagione Viaggi senza tempo, che avrà luogo dalle 10:00 del 1° dicembre 2023 alle 10:00 del 1° marzo 2024 (ora locale). Sarà inoltre possibile festeggiare i Pokémon del passato della regione di Sinnoh con un giorno di raid che avrà come protagonista Samurott di Hisui, dalle 14:00 alle 17:00 di domenica 3 dicembre 2023 (ora locale) – mentre si dà il via alla nuova Season. Formando la propria squadra sarà possibile affrontare una sfida formidabile. Con la funzione gioco in gruppo, sarà possibile avere un vantaggio assicurato durante l’evento speciale giorno di raid utilizzando il potenziamento di gruppo. Trovate maggiori dettagli nel blog post dedicato qui. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Festeggiate i Pokémon del passato della regione di Sinnoh con un giorno di raid che ha come protagonista Samurott di Hisui. Solo il tempo potrà dirci quando Samurott di Hisui ritornerà, quindi non lasciatevi scappare questa opportunità mentre diamo il via alla nuova Season. Formate la vostra squadra e affrontate una sfida formidabile. Con gioco in gruppo, potrete avere un vantaggio assicurato durante l’evento speciale giorno di raid utilizzando il potenziamento di gruppo. Tenete unita la vostra squadra, Allenatori e Allenatrici. Qualcosa ci dice che questo non sarà l’ultimo Pokémon originariamente scoperto nella regione di Hisui a fare la sua apparizione.

