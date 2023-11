Naraka Bladepoint supera i 40 milioni di giocatori

Grazie alla sua attenzione al combattimento corpo a corpo ispirato alle arti marziali, Naraka: Bladepoint si è ritagliato una nicchia nel genere super competitivo dei battle royale e il titolo multiplayer ha continuato a crescere in popolarità. All’inizio di quest’anno, il titolo è diventato un gioco free-to-play, che senza dubbio avrebbe attirato anche un discreto numero di giocatori. I dettagli sui contenuti che verranno aggiunti al gioco nel corso del 2024 saranno condivisi al prossimo Naraka Fest il 19 dicembre.

NetEase ha annunciato che dal suo lancio su PC, oltre due anni fa nell’agosto 2021, Naraka: Bladepoint è stato giocato da oltre 40 milioni di giocatori. L’azienda attribuisce questo alla presenza attiva del gioco negli eSport e ai suoi costanti aggiornamenti di contenuti, che, oltre a nuovi eroi e armi, hanno incluso anche eventi crossover e persino una campagna per 3 giocatori, arrivata l’anno scorso. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Quando il combattimento corpo a corpo incontra Battle Royale, praticamente tutto cambia. Disegno della mappa verticale, diverse abilità dei personaggi e un sistema di resurrezione nuovo di zecca. Goditi il brivido delle lame che si scontrano e delle frecce volanti nel campo di battaglia di Naraka Bladepoint.

Caratteristiche

DIVENTA IMBATTIBILE CON IL TUO GANCIO​

Ogni giocatore è dotato di un gancio che può essere mirato a chiunque, ovunque.

Assalto: scorri rapidamente gli ostacoli per saltare sul bersaglio.

Imboscata: nasconditi nell’oscurità e aspetta il tuo momento. Prepara il tuo gancio e sorprendi i tuoi obiettivi con letali eliminazioni a lungo raggio.

Evita: a volte la discrezione è la parte migliore dell’onore; fuggire dalle battaglie in un lampo con una manovra di gancio ben mirata. Puoi fare tutto con il tuo gancio.

Naraka: Bladepoint è disponibile su PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Game Pass e PC tramite Steam. Continute a seguirci per maggiori informazioni.

40 million #NARAKABLADEPOINT players worldwide and 200,000 followers here on X. 2 massive milestones to celebrate! As a thank you we've prepared rewards for you to celebrate when you log in, and as a bonus, we're giving away more for 10 lucky winners who RT this tweet! pic.twitter.com/dIhse0CnkB

— NARAKA: BLADEPOINT (@NARAKATHEGAME) November 24, 2023