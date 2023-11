Dissidia Final Fantasy Opera Omnia chiude a febbraio

Il popolare gioco per dispositivi mobile Dissidia Final Fantasy Opera Omnia verrà chiuso a febbraio. Come annunciato sull’account ufficiale del gioco su Twitter, il servizio chiuderà dal 29 febbraio 2024. Sono stati inoltre annunciati diversi eventi di fine servizio in vista della rimozione del gioco dai servizi mobili. Di seguito il comunicato:

Ai nostri fedeli giocatori, è con profondo rammarico che vi informiamo che DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA terminerà il servizio il 29 febbraio 2024 UTC. Vorremmo ringraziarvi per i vostri molti anni di supporto e speriamo che possiate divertirvi giocando ancora per un po’.

Il titolo mobile è stato sviluppato da Square Enix e Team Ninja. È stato rilasciato per la prima volta in Giappone nel 2017 e poi in tutto il mondo nel 2018. Il gioco è un gioco di ruolo a turni, con personaggi di tutta la serie Final Fantasy. Sebbene tutti i personaggi siano gratuiti, possono essere migliorati tramite la valuta di gioco. Nel giugno 2022, Square ha annunciato che il titolo aveva superato i 10 milioni di download in tutto il mondo. Di seguito una panoramica:

DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA è un RPG a turni in cui è possibile controllare alcuni dei personaggi più famosi della popolare saga di Final Fantasy. Il sistema di combattimento è praticamente identico al classico sistema a turni dei primi titoli di Final Fantasy. Potrai infatti scegliere quali attacchi o abilità far eseguire ai tuoi personaggi a ogni turno. Una volta fatto, toccherà ai tuoi nemici sferrare un attacco. Tra una battaglia e l’altra, potrai anche personalizzare il tuo gruppo di eroi, reclutare nuovi personaggi e ottenere nuove armi e armature. Dal menu del gioco è possibile accedere a tutti i tipi di statistiche per ciascuno dei personaggi, nonché controllare i loro punti vita, la potenza di attacco e il coraggio.

Please see the attached image for an overview of events leading up until the end of service.

For additional details regarding these events as well as other information regarding end of service, please refer to the in-game notices.#DissidiaFFOO pic.twitter.com/QctGqaa4RZ

— DISSIDIA FINAL FANTASY OPERA OMNIA (@DissidiaFFOO) November 29, 2023