Cyberpunk 2077 live action: il progetto non uscirà prima del 2025

CD Projekt ha reso abbondantemente chiaro che prevede di espandere il franchise di Cyberpunk in più di un modo, e sebbene ciò includa ovviamente Project Orion – il sequel di Cyberpunk 2077, che è attualmente in fase di sviluppo della progettazione concettuale – la società ha anche ulteriori progetti transmediali previsti. Uno di questi è stato annunciato a ottobre sotto forma di un progetto live action di Cyberpunk 2077, sviluppato in collaborazione con Anonymous Content, che ha già lavorato su True Detective, Mr. Robot, Crime and Punishment e altri. Ma quando possiamo aspettarci che il progetto venga presentato in anteprima?

Secondo Michał Nowakowski, direttore commerciale di CD Projekt, ciò avverrà non prima del 2025. Parlando durante la recente conferenza sugli utili della società sui suoi piani per espandere l’ IP Cyberpunk , Nowakowski ha affermato che oltre all’imminente Ultimate Edition, CD Projekt sta lavorando anche al progetto live action precedentemente annunciato. Secondo Nowakowski, sebbene il progetto “sarà sviluppato o spostato in una direzione” il prossimo anno, non uscirà nel 2024. Di seguito la dichiarazione tramite IGN:

In termini di attività promozionali, la Ultimate Edition verrà presto lanciata, ma per quanto riguarda l’ IP Cyberpunk la coltiveremo e la svilupperemo anche attraverso attività esterne al gioco. Non stiamo davvero discutendo i dettagli qui, ma una delle cose ovvie che abbiamo annunciato, che non accadrà l’anno prossimo, ma che sarà sviluppata o spostata nella direzione l’anno prossimo, è il progetto che abbiamo annunciato con Anonymous Content.

Ulteriori dettagli sul progetto sono attualmente scarsi, incluso se sarà una serie televisiva o un film. A ottobre, CD Projekt ha anche confermato di avere in programma ulteriori progetti con Studio Trigger, lo studio che ha sviluppato l’adattamento anime ampiamente acclamato e di successo del 2022, Cyberpunk: Edgerunners. CD Projekt ha inoltre annunciato che la recente espansione, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (trovate qui la nostra Recensione) , ha venduto oltre 4,3 milioni di unità in tutto il mondo.

