The Legend of Legacy HD Remastered: data d’uscita e nuovo gameplay trailer

NIS America ha annunciato la data d’uscita di The Legend of Legacy HD Remastered, versione rimasterizzata del JRPG uscito originariamente su Nintendo 3DS nel 2015 e in sviluppo da parte di FURYU Corporation. Sarà disponibile dal 22 marzo 2024 su PC (Steam), PS4, PS5 e Nintendo Switch e per l’occasione è stato pubblicato un nuovo gameplay trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

I giocatori potranno scoprire le novità legate a un sistema di combattimento su più livelli. Potranno inoltre utilizzare formazioni e posizioni per assegnare ruoli di combattimento flessibili invece di classi fisse. Padroneggiare queste nuove caratteristiche permetterà di avere la meglio sul campo di battaglia.

Qui sotto una breve descrizione dalla pagina Steam del gioco:

INTRODUZIONE

Molti sono venuti a cercare ricchezze, gloria e tesori leggendari, ma alla fine tutti scompaiono, inghiottiti dall’oscurità. Nessuno ha visto il cuore di quest’isola, ora risvegliatasi dal suo sonno eterno: la mitica terra conosciuta come Avalon.

Le sue profondità nascondono una scala per il paradiso o le porte dell’abisso?

Questo è il racconto di una verità ancora sconosciuta, che nasce dall’eredità degli antichi dei.

CARATTERISTICHE DELLA RIMASTERIZZAZIONE HD

La grafica e la qualità dell’immagine, splendidamente migliorate, risplendono in HD!

La nuova funzione di guida facilita i principianti e l’aggiunta di funzioni dettagliate consente a tutti i giocatori opzioni di gioco intuitive e di facile accesso.

Qui sotto potete vedere il nuovo trailer di The Legend of Legacy HD Remastered.