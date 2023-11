Sonic The Hedgehog 3: immagine teaser del film con Shadow

Sui canali social ufficiali, è stata pubblicata un’immagine teaser del film Sonic The Hedgehog 3, dove si possono vedere le gambe di Shadow e un ciak, accompagnato dalla scritta Off and Running (” E si parte”). Inoltre, sottolineata la data d’uscita (già annunciata oltre un anno fa). Il film arriverà nei cinema il 20 dicembre 2024.

Shadow the Hedgehog avrà un ruolo di primo piano nel film. Nell’immagine si può vedere la sua parte inferiore, mentre il suo volto rimane nascosto (presente però nel finale del 2). Da allora, però, potrebbero essere state apportate alcune modifiche al design.

Non sono stati forniti altri dettagli, ma sulla base del finale del secondo film, i fan hanno già avuto molto su cui speculare. Shadow the Hedgehog si unirà dunque alla mischia e si è discusso molto se il suo passato tragico e oscuro verrà esplorato in questa nuova pellicola.

Vedremo dunque più avanti sicuramente dei trailer che presenteranno meglio questo Sonic The Hedgehog 3, mentre qui sotto potete vedere il tweet con l’immagine.