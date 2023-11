Level 5: recap dell’evento Vision 2023 II

Oggi 29 novembre si è tenuto l’evento Vision 2023 II in cui Level 5 ha mostrato e dato informazioni sui suoi giochi in uscita, presentato dall’amministratore delegato della società, in versione animata, Akihiro Hino.

Cinque i giochi protagonisti, con annunci di date d’uscita e qualche rinvio. Tra i più attesi sicuramente Professor Layton and the World of Steam, che arriverà nel 2025, ma andiamo con ordine.

FANTASY LIFE i – The Girl Who Steals Time: il “Social slow-life RPG” sarà disponibile su Switch nell’estate del 2024 in tutto il mondo. Il gioco supporterà le opzioni linguistiche inglese, giapponese, cinese (semplificato e tradizionale), francese, italiano, tedesco, spagnolo e coreano. Una data di uscita specifica è già stata decisa, ma la data pubblica viene mantenuta come un più generico “estate 2024” per ragioni strategiche. Qui sotto potete vedere il trailer mostrato all’evento.

Inazuma Eleven Victory Road: il calcistico tratto dalla serie anime è stato rinviato dal 2023 ad un generico 2024. Sarà disponibile su PC, Switch, PS4, PS5, Android e iOS. A marzo 2024 ci sarà una beta globale su Switch, con il supporto delle lingue inglese, giapponese, cinese (semplificato e tradizionale), francese, italiano, tedesco, spagnolo e portoghese brasiliano. Qui sotto potete vedere i due filmati mostrato all’evento. Il gameplay…

… e una fase specifica più strategica.

Megaton Musashi Wired: inizialmente previsto per il 2023, l’RPG con i mecha arriverà ora un po’ più avanti, il 24 aprile 2024 su PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Qui sotto potete vedere il trailer mostrato all’evento.

Professor Layton and the New World of Steam: l’atteso nuovo capitolo con il professore arriverà nel 2025 su Switch (data specifica non ancora svelata). Durante lo show è stato mostrato un trailer, che si divide in una prima parte di dialoghi, e una seconda di risoluzione di un enigma, con la ricerca di alcune forme geometriche.

Nel finale del programma è stato annunciato il rinvio di Decapolice, ora in uscita per un generico 2024 (su PS4, PS5 e Switch), e infine ha fatto sapere che ospiterà la LEVEL-5 Vision 2024: To the World’s Children nell’aprile 2024, dove è in programma di presentare informazioni sui giochi che usciranno nel 2024 e l’annuncio di un titolo completamente nuovo.

Qui sotto potete vedere l’intera live dell’evento targato Level 5.