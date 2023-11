PlayStation Plus: ecco i titoli di dicembre 2023

Sono stati annunciati i titoli che saranno disponibili con il PlayStation Plus Essential nel mese di dicembre 2023. Si tratta di:

I tre titoli saranno disponibili per gli abbonati PlayStation Plus Essential, Extra e Premium da martedì 5 dicembre fino a lunedì primo gennaio. Qui sotto potete vedere il video che mostra i giochi.

Qui sotto la descrizione dei titoli, come scritto sulla pagina del PlayStation Blog:

Lego 2K Drive | PS4, PS5

Benvenuti a Bricklandia, patria di un’enorme avventura di guida Lego a mondo aperto. Gareggiate ovunque, giocate con chiunque, costruite le vostre auto da sogno e sconfiggete un cast di selvaggi rivali per ottenere l’ambito Trofeo Sky! Sfreccia per le strade, i mari e le sabbie mentre costruisci le tue auto da sogno, mattoncino dopo mattoncino, e goditi l’ampia modalità storia di Lego 2K Drive. Giocate insieme a un amico a casa o con un massimo di cinque amici online nelle modalità online Crossplay Play With Friends e Play With Everyone. Esplorate insieme Bricklandia o dimostrate le vostre abilità nelle modalità Cup Series e Race. Dai minigiochi alle missioni secondarie, vi aspetta un’infinità di divertimenti pieni di veicoli.

Powerwash Simulator| PS4, PS5

Prendete la vostra fidata idropulitrice e spazzate via la sporcizia da veicoli, edifici, parchi e altro ancora. PowerWash Simulator è un gioco di pulizia soddisfacente in cui lo stress è basso e la pressione dell’acqua è alta. Utilizzate i vostri guadagni come professionisti dell’idropulitura per potenziare la vostra collezione di idropulitrici, ugelli, fluidi per la pulizia e prolunghe, consentendovi di affrontare lavori più grandi e di lasciarli puliti con maggiore efficienza. Lasciate il vostro segno sulla città sporca di Muckingham da soli, oppure divertitevi con gli amici in cooperativa online. La cosa più importante è che vi divertiate in modo pulito.

Sable | PS5

Intraprendete un viaggio unico e indimenticabile e guidate Sable nel suo volo a vela, un rito di passaggio che la porterà ad attraversare vasti deserti e paesaggi ipnotizzanti, coperti da resti di astronavi e antiche meraviglie.

Esplorate le dune in sella alla vostra hoverbike, scalate rovine monumentali e incontrate altri nomadi mentre portate alla luce misteri a lungo dimenticati e scoprite chi è veramente Sable dietro la sua maschera. Con il suo stile artistico unico e la colonna sonora originale di Japanese Breakfast, immergetevi nel mondo di Sable ed esplorate tutto al vostro ritmo. C’è molto in questo mondo che aspetta solo di essere scoperto.

