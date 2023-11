Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition annunciata da Ubisoft

Ubisoft ha annunciato Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition, proprio a celebrare i 20 anni dell’avventura con la reporter Jade e il suo zio adottivo Pey’J. L’uscita è prevista per l’inizio del 2024. Anche se non sono state annunciate le piattaforme, è possibile suppore che arriverà per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC.

Happy 20th Beyond Good & Evil 🎉 We're excited to talk more about this special edition soon… Stay tuned! pic.twitter.com/TD1F0Xi0kw — Ubisoft (@Ubisoft) November 29, 2023

Beyond Good & Evil è stato lanciato per la prima volta su PlayStation 2 l’11 novembre 2003, seguito da PC il 19 novembre, Xbox il 2 dicembre e GameCube l’11 dicembre. Una versione rimasterizzata del gioco, Beyond Good & Evil HD, è stata pubblicata per Xbox 360 il 2 marzo 2011 e per PlayStation 3 l’8 giugno 2011.

Una “versione di sviluppo iniziale” di Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition è stata erroneamente rilasciata ad alcuni abbonati a Ubisoft+ sulle piattaforme Xbox durante le ore serali del 28 novembre. Secondo Ubisoft, “questa versione non è indicativa del gioco finale”.

Qui sotto la descrizione ufficiale del gioco:

Immergetevi nel meraviglioso mondo di Hillys nei panni della reporter d’azione Jade per indagare sui misteriosi attacchi alieni di DomZ insieme a personaggi colorati, come lo zio adottivo Pey’j o il valoroso Double H.

Intraprendete questa epica avventura in 4K, 60 fotogrammi al secondo, con grafica, controlli e audio migliorati, oltre a nuovissime funzioni di salvataggio automatico e salvataggio incrociato.

Godetevi nuove ricompense esclusive mentre esplorate il pianeta e scoprite di più sul passato di Jade in una nuova caccia al tesoro in tutta Hillys.

Mettete alla prova le vostre abilità grazie alla nuova modalità speedrun e agli obiettivi aggiornati, e scoprite di più sullo sviluppo e sui segreti del gioco nella galleria dell’anniversario!

Armata del suo dai-jo e della sua fedele macchina fotografica, l’avventura di Jade vi porterà a esplorare liberamente Hillys, a combattere creature grandi e piccole, a infiltrarvi in aree pericolose, a risolvere enigmi, a giocare a minigiochi coinvolgenti, a gareggiare con i migliori piloti di hovercraft e a fotografare l’intera esperienza.

Preparatevi a immergervi in un’innovativa miscela di gameplay d’azione e di emozionanti scene d’intermezzo!

