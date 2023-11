NBA 2k24: con la stagione 3 si festeggia il 25° anniversario della serie durante la stagione natalizia

2K ha rivelato che la Stagione 3 di NBA 2K24 porterà in campo nuovi crossover, oltre a contenuti e ricompense per La mia CARRIERA, MyTEAM e The W a partire da venerdì 1° dicembre. La Stagione 3 introduce i 25 Giorni di 2K con novità da sperimentare ogni giorno fino al 25 dicembre.

“Tornando in NBA 2K 25 anni dopo essere stato il primo atleta di copertina, non avrei mai immaginato quanto le nostre storie sarebbero state legate. Essere parte di questo fenomeno globale fin dalla sua nascita è stato un onore, perché NBA 2K continua a ispirare generazioni di fan e giocatori oltre a creare un impatto duraturo sul mondo della pallacanestro.” – Allen Iverson

In NBA 2K24 Stagione 3, i giocatori possono godersi il sole in questa stagione natalizia con l’Hall of Famer Allen Iverson. Iverson torna sul campo virtuale con le sue tattiche da guardia, il suo repertorio di palleggi, l’agilità e l’incredibile atletismo per dispensare nuove ricompense e contribuire a inaugurare la stagione delle festività in NBA 2K24. Gli aggiornamenti includono anche:

• 25 Giorni di 2K che celebrano il 25° anniversario di NBA 2K e fanno il conto alla rovescia per l’inizio delle feste! A partire dal 1° dicembre e fino al 25 dicembre 2K distribuirà i codici dei Locker La mia CARRIERA e MyTEAM, renderà omaggio con le carte del 25° anniversario che riporteranno a NBA 2K21, 2K18, 2K9 e persino alla prima edizione di NBA 2K, organizzerà eventi speciali e molto altro ancora!

• Il torneo In-Season ha dato il via all’inizio della stagione NBA 23-24 e grazie a NBA 2K24 l’entusiasmo arriva sul campo virtuale. La Stagione 3 includerà l’aggiunta delle maglie della città di ogni squadra e, in particolare per le console New Gen, i campi da gioco con la Coppa NBA (in-season tournament) in La mia CARRIERA e La mia NBA.

• La Stagione 3 di MyTEAM conterrà le prime Carte Giocatore Diamante Rosa di NBA 2K24: la carta Jimmy Butler Diamante Rosa di livello 40, un Kevin Garnett Diamante Rosa e Hakeem Olajuwon anch’esso in versione Diamante Rosa. Inoltre, per la prima volta, la Stagione 3 conterrà 40 Carte Giocatore, una per ogni livello, con Hall of Fame, MVP, All-Star, le matricole dell’anno e i preferiti dalla community che rappresentano il 25° anniversario di NBA 2K. Per ulteriori informazioni, consultare gli Schemi di Gioco della Stagione MyTEAM.

• La Stagione 3 di La mia CARRIERA diffonde l’allegria delle feste con luci scintillanti, pupazzi di neve e altre allegre decorazioni per aiutare i giocatori a entrare nello spirito natalizio. A partire dal livello 1 i giocatori riceveranno una maglietta e un pallone da basket a tema, la possibilità di guadagnare nuovi indicatori dei tiri, monete 2XP, l’acconciatura di Allen Iverson, nuove pavimentazioni, accessori potenziati, nuovi percorsi palla, una bicicletta tascabile ed emoticon, culminando nella possibilità di ottenere il costume da mascotte di

livello 30. I giocatori che riusciranno a raggiungere il livello 40 su New Gen saranno ricompensati con una Pavimentazione d’oro, mentre i giocatori Current Gen guadagneranno un punto distintivo extra.

• La W contiene ricompense stagionali, tra cui una maglia di Aliyah Boston, una carta MyTEAM dei Mystic’s Jersey, una carta scarpa MyTEAM di Air Deldon, le skin 2KBreakthrough, bundle di abbigliamento, una maglietta storica di Lisa Leslie, oltre a ricompense settimanali come una maglia dell’eroina del Jersey Nneka Ogwumike, Team Accelerator boost, Team Resilience boost, Helping Hands boost, Player boost e molto altro ancora.

• Il Season Pass significa per i giocatori poter guadagnare ancora più premi durante ogni stagione. Il Season 3 Pro e l’Hall of Fame Season Pass contengono una carta giocatore Allen Iverson versione Diamante, un Allen Iverson Stagione 3 MyTEAM Pack che include un

distintivo HOF Handles for Days e una carta scarpa Diamante con una delle scarpe firmate da Iverson, un totale di 45.000 VC, potenziamenti abilità, potenziamenti Gatorade, un casco animato esclusivo, una bicicletta tascabile al neon, un costume da Babbo Natale versione Pro Pass e una carta Jimmy Butler Pro Pass Diamante Rosa.

Per tutti i dettagli sulla Stagione 3 di NBA 2K24, consultate l’ultimo Courtside Report. NBA 2K24 è attualmente disponibile per PlayStation 5 e PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ricordiamo che è disponibile anche la versione per Apple Arcade, proprio con Iverson uomo copertina.

Qui sotto il trailer della nuova season.