Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition in arrivo su Netflix

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition entrerà a far parte della sezione gaming del servizio d’abbonamento di Netflix a partire dal 14 dicembre. Il gioco sarà disponibile per gli abbonati via App Store, Google Play e nell’app mobile di Netflix.

La collection, uscita su PC e console nel novembre 2021, comprende tre episodi della serie: Grand Theft Auto 3, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas, ciascuno aggiornato per il mobile.

Articoli Consigliati NBA 2k24: con la stagione 3 si festeggia il 25° anniversario della serie durante la stagione natalizia Beyond Good & Evil 20th Anniversary Edition annunciata da Ubisoft

Il mese scorso il Wall Street Journal aveva del resto riportato come Netflix fosse interessata ad aggiungere un gioco di GTA al suo servizio di abbonamento.

Il giornale aveva affermato che il colosso dello streaming vuole prendere spunto dal suo manuale hollywoodiano, concedendo licenze a grandi proprietà di terze parti per integrare il suo sempre più fiorente catalogo di giochi first-party.

Fonti non citate avevano anche affermato che nei prossimi mesi gli abbonati a Netflix potranno giocare a giochi per dispositivi mobile basati sulle sue proprietà di successo, tra cui Squid Game e Mercoledì, e che l’azienda sta esplorando anche giochi basati su Extraction, Black Mirror e la serie Sherlock Holmes.

Netflix ha iniziato a offrire agli abbonati l’accesso a una libreria di giochi mobile attraverso le versioni Android e iOS della sua app alla fine del 2021, e ora si sta espandendo anche verso giochi di fascia alta che possono essere trasmessi in streaming da TV o PC.

Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition arriverà dunque a breve nel catalogo gaming di Netflix.