Final Fantasy VII Ever Crisis arriva su Steam il 7 dicembre

La versione PC del gioco di ruolo free-to-play Final Fantasy VII: Ever Crisis (trovate qui la nostra Recensione) verrà lanciata tramite Steam il 7 dicembre, ha annunciato Square Enix. Il titolo JRPG è stato lanciato per la prima volta per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play il 7 settembre. Per il titolo è in arrivo il capitolo 4 Cloud’s Memory. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la pagina Steam:

Rivivi i momenti più memorabili di Final Fantasy VII e vivi il viaggio del giovane eroe Sephiroth in Final Fantasy VII: Ever Crisis , al suo debutto su Steam.

Vivi sia le storie classiche che quelle nuove nell’universo di Final Fantasy VII presentate in un look in stile retrò combinato con una grafica moderna e splendidamente resa. Unisci i tuoi personaggi preferiti e personalizza ognuno di loro con equipaggiamento e armi iconici per sconfiggere potenti avversari in modalità battaglia in solitaria o cooperativa. Scopri la storia mai raccontata prima di un giovane eroe, Sephiroth. Incontra nuovi personaggi lungo il percorso e gioca nei panni di eroi iconici, come Cloud e Zack, nelle trame epiche dell’originale Final Fantasy VII e Crisis Core: Final Fantasy VII in puntate a episodi.

Caratteristiche

Final Fantasy VII – La storia di Cloud Strife, un agente d’élite dei SOLDIER diventato mercenario. Cloud presta il suo aiuto ad un’organizzazione anti-Shinra: Avalanche, ignaro delle epiche conseguenze che lo attendono. Ancora una volta ha inizio una storia che determinerà il destino del mondo intero.

Crisis Core: Final Fantasy VII – La storia di Zack Fair, un giovane e promettente agente dell’unità d’élite dell’esercito Shinra, SOLDIER. La storia è ambientata sette anni prima degli eventi di Final Fantasy VII . Segui la storia dei sogni e dell’onore di Zack e dell’eredità che lo collega a Cloud.

