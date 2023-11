Sons of the Forest: annunciata la data di uscita dall’accesso anticipato, ecco quando

Endnight Games ha annunciato che Sons of the Forest, il seguito del successo sandbox survival horror del 2018, uscirà dall’accesso anticipato il 22 febbraio 2024. In un nuovo tweet, lo sviluppatore ha rivelato che Shawn Ashmore (che interpretava Jack Joyce in Quantum Break ) darà la voce a Timmy LeBlanc, con il suo ruolo nel gioco e la storia generale in espansione. Il titolo ha venduto oltre due milioni di copie entro le prime 24 ore dal lancio.

Dovrebbe essere interessante vedere come si svolge la trama di Timmy. Nel gioco attuale, il personaggio desidera viaggiare al Sito 2 e accompagna il giocatore nel filmato finale. La storia non è stata completamente sviluppata, ma forse la versione 1.0 risponderà ad alcune domande di vecchia data. È interessante notare che Endnight ha affermato di essere “super entusiasta” per il grande aggiornamento “e oltre”, indicando un ulteriore supporto per il sequel dopo il lancio. Di seguito una panoramica del titolo tramite Steam:

Articoli Consigliati Suicide Squad Kill the Justice League: ecco il trailer su Deadshot Final Fantasy VII Ever Crisis arriva su Steam il 7 dicembre

Inviati per trovare un miliardario scomparso su un’isola remota, vi ritrovate in un paesaggio infernale infestato dai cannibali. Create, costruite e lottate per sopravvivere, da solo o con gli amici, in questo nuovo terrificante survival horror open world.

Caratteristiche

Create e costruite : rompete i bastoncini per accendere fuochi. Usate un’ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruite una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a voi la scelta.

: rompete i bastoncini per accendere fuochi. Usate un’ascia per ritagliare finestre e pavimenti. Costruite una piccola cabina o un complesso in riva al mare, a voi la scelta. Co-op: Sopravvivete da soli o con gli amici. Condividete gli oggetti e lavorate insieme per costruire difese. Portate il backup per esplorare sopra e sotto terra.

Sons of the Forest è disponibile esclusivamente per PC tramite Steam Early Access. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.