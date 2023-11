Suicide Squad Kill the Justice League: ecco il trailer su Deadshot

Dopo Captain Boomerang, King Shark e Harley Quinn, Suicide Squad: Kill the Justice League di Rocksteady ha ricevuto un trailer per Floyd Lawton, alias Deadshot. Essendo un abile tiratore scelto, Deadshot è bravo con fucili e pistole, per non parlare del combattimento ravvicinato con i suoi cannoni. Una closed alpha è prevista dal 30 novembre al 4 dicembre. Dai un’occhiata alle sue abilità nel video qui sotto.

Grazie a un jetpack saccheggiato dal Palazzo della Giustizia, Deadshot sfreccia per Metropolis. Il personaggio aiuta anche quando si eseguono corse mitragliatrici sui nemici o si rimane sul posto per posizionare meglio i colpi. C’è anche della rivalità tra lui e Lanterna Verde, che dovrebbe essere interessante vedere svolgersi. Il titolo vede Brainiac invadere il pianeta e convertire eroi come Superman, Flash e Lanterna Verde alla sua causa. La squadra si infiltra nella città per eliminarli e forse fermare l’invasione. Di seguito una panoramica del gioco:

Scoprite le origini della famigerata Task Force X (alias Suicide Squad) di Amanda Waller e vestite i panni di Harley Quinn, Deadshot, Capitan Boomerang e Re Squalo mentre con riluttanza intraprendono la missione assegnatagli: uccidere i più grandi supereroi DC del mondo, cioè la Justice League. Con una storia originale ambientata nell’enorme città open-world di Metropolis, Suicide Squad: Kill the Justice League pone i quattro supercriminali DC in rotta di collisione con un’invasione aliena e con i supereroi DC, ora decisi a distruggere la città che avevano giurato di proteggere. Allo stesso tempo, la Suicide Squad non deve dimenticare gli esplosivi letali impiantati nelle loro teste e che potrebbero esplodere al minimo segno di ribellione.

Suicide Squad: Kill the Justice League uscirà il 2 febbraio 2024 per Xbox Series X/S, PS5 e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.