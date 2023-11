Gangs of Sherwood è disponibile, il nuovo trailer presenta lo Sceriffo di Nottingham

Dopo aver rilasciato il trailer di lancio del gioco Gangs of Sherwood, in collaborazione con Alan-a-Dale, lo sviluppatore Nacon ha pubblicato un nuovo trailer di lancio che presenta lo Sceriffo di Nottingham e i suoi scagnozzi. Per il titolo è uscito anche un demo trailer. Gangs of Sherwood è disponibile su PC, Playstation 5 and Xbox Series X|S.

In Gangs of Sherwood, i giocatori devono sfidare molti tipi diversi di nemici: unità leggere, unità a distanza, mini-boss e, naturalmente, i boss principali, che sono facili da individuare, poiché ognuno ha un’arena dedicata. Individualmente, alcuni di loro non sono un problema per gli eroi, ma potrebbero rivelarsi una sfida maggiore se presenti in numero. Inoltre, anche i nemici hanno ruoli diversi: alcuni possono, ad esempio, conferire dei bonus ai propri alleati se non smaltiti in fretta, mentre altri possono incaricare il giocatore di interrompere le combo di attacco. Anche i diversi tipi di nemici hanno un aspetto diverso; questo è particolarmente vero per alcuni capi, vestiti con abiti che incorporano le caratteristiche di animali, come i leoni, come era comune per gli stemmi inglesi durante il Medioevo. Infine, ogni nemico ha attributi unici che richiedono ai giocatori di adottare strategie specifiche se vogliono emergere vittoriosi. Di seguito una panoramica del gioco:

Articoli Consigliati Asterix & Obelix Slap Them All! 2 è disponibile in edizione fisica Suicide Squad Kill the Justice League: ecco il trailer su Deadshot

Gangs of Sherwood è un gioco di azione e avventura cooperativo basato sulla trama da 1 a 4 giocatori con un gameplay frenetico e un’elevata rigiocabilità in un mondo reinventato basato sulla leggenda di Robin Hood. Sfruttando i poteri della Pietra Filosofale, gli eserciti dello Sceriffo di Nottingham hanno accumulato un potere indicibile e stanno opprimendo il popolo inglese più che mai. In una versione fantascientifica unica della leggenda di Robin Hood, il gioco presenta combattimenti esplosivi, combo spettacolari e gameplay cooperativo per gli appassionati di battaglie epiche e sfide in ambienti straordinari.

Gangs of Sherwood è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam ed Epic Games Store.