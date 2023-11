Asterix & Obelix Slap Them All! 2 è disponibile in edizione fisica

Con animazioni dinamiche e azione mozzafiato, Asterix & Obelix: Slap them All! 2 promette ai fan e ai nuovi arrivati un’esperienza di gioco intensa e fedele allo spirito della serie. Il gioco è ora disponibile in edizione fisica per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Preparatevi a rimanere a bocca aperta!

Asterix & Obelix: Slap Them All! 2 è un beat’em up ad alto tasso di energia che accompagna i giocatori in una storia originale degna delle più grandi avventure galliche. Esplora una moltitudine di luoghi affascinanti: dalle misteriose rovine nel cuore della foresta, all’imponente accampamento romano, alla maestosa Lutezia. Ogni tappa del viaggio offre nuove ambientazioni e ti porterà in terre lontane, costellate da incontri emozionanti. Le battaglie sono più dinamiche, ricche e fluide che mai e i nostri eroi possono ora attivare la modalità Furia, aumentando la loro forza e scatenando un devastante attacco Ultimate. I nostri eroi possono anche distruggere alcuni elementi dell’ambiente per creare il caos, oltre a lanciare barili e menhir contro gli avversari durante il combattimento. Di seguito una panoramica:

Articoli Consigliati Asmodee ed Equinox annunciano una partnership per Altered Gangs of Sherwood è disponibile, il nuovo trailer presenta lo Sceriffo di Nottingham

Asterix, Obelix e gli abitanti del villaggio vengono interrotti dall’arrivo improvviso di Goudurix, venuto a chiedere aiuto. Goudurix rivela che suo padre, Oceanonix, è stato imprigionato per un furto che non ha commesso. L’Aquila di Lutezia, il prezioso emblema d’oro delle legioni romane, è appena stata rubata e un uomo innocente è stato messo in prigione! Asterix promette di indagare e chiede a Goudurix di rimanere al sicuro nel villaggio. I due guerrieri gallici si recano a Lutezia per ottenere informazioni da un conoscente che dice di essere ben informato sulle voci e sugli intrighi della città… Ed è ovviamente a suon di schiaffi che troveranno le risposte nel loro lungo viaggio!

Asterix & Obelix: Slap Them All 2! è disponibile in formato digitale e fisico su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.