Asmodee ed Equinox annunciano una partnership per Altered

Asmodee, leader globale nel settore dei giochi da tavolo, ed Equinox Studio, stella nascente nel mondo ludico, sono entusiasti di svelare la loro partnership esclusiva per portare l’ultima iniziativa dello studio, Altered, agli appassionati di giochi di carte collezionabili di tutto il mondo.

Altered rappresenta il progetto di punta del nuovo studio, nato nel 2020 e guidato dal visionario game designer Régis Bonnessée, già fondatore del rinomato studio Libellud (responsabile della pubblicazione di Dixit, Mysterium, Dice Forge e Seasons). Si presenta come un rivoluzionario gioco di carte collezionabili, che riflette la missione generale dello studio di avere un impatto positivo sul mondo. Funzionalità innovative come un mercato globale e un servizio di stampa su richiesta saranno offerte tramite l’app di supporto e integrate da carte uniche e grafiche esclusive che immergeranno i giocatori in un universo positivo e rigenerante.

Nell’ambito di questa collaborazione, Asmodee assumerà il ruolo di distributore globale esclusivo del TCG in 5 lingue (EN, FR, IT, GER, SP) nella vendita al dettaglio. Sfruttando i suoi 22 uffici locali e la sua competenza nella distribuzione globale, Asmodee garantirà un accesso diffuso agli appassionati di giochi in tutto il mondo. Asmodee guiderà le attività di vendita e fornirà supporto locale per le iniziative di marketing di Equinox, compreso il circuito di gioco organizzato nei negozi fisici.

In aggiunta all’accordo di distribuzione globale, Asmodee coinvolge Gamegenic, il suo studio specializzato negli accessori di gioco, come partner esclusivo sia per i prodotti Kickstarter che per quelli retail. Lo studio, con la sua esperienza, realizzerà una gamma di accessori su misura per il gioco, tra cui portamazzi, bustine protettive, raccoglitori e un assortimento completo di accessori rivoluzionari dedicati al mondo coinvolgente di Altered. Questa gamma verrà rivelata durante la campagna Kickstarter e resa disponibile ai giocatori nel secondo semestre del 2024.

Altered raggiungerà il mercato con una campagna Kickstarter a partire dal 30 gennaio e un’uscita simultanea mondiale il 26 agosto 2024.