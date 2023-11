Monster Hunter Now: annunciata la stagione Folgori al freddo, ecco le novità in arrivo e quando sarà disponibile

Monster Hunter Now (trovate qui la nostra Recensione), il gioco di caccia ai mostri in realtà aumentata sviluppato da Niantic in collaborazione con Capcom, è pronto a lanciare giovedì 7 dicembre la sua attesissima nuova stagione, “Folgori al freddo”. Questa stagione promette ai giocatori un’esperienza di caccia coinvolgente nel mondo reale all’interno di habitat diversi trasformati da una coltre di neve e ghiaccio. Trovate il trailer di Folgori al Freddo qui sotto.

“Folgori al freddo” introduce un accattivante paesaggio invernale e presenta quattro nuovi formidabili mostri di grandi dimensioni: Zinogre, Banbaro, Barioth, e Radobaan, e due nuovi mostri piccoli, Cortos e Wulg. Su richiesta dei giocatori, Monster Hunter Now introduce anche due nuove armi: la Lancia, che vanta una portata maggiore per affrontare mostri di grandi dimensioni, e le Doppie Lame, perfette per gli scontri ravvicinati. Nell’ambito delle festività stagionali, Monster Hunter Now presenterà una nuova ed entusiasmante esperienza di caccia progettata per avvicinare i giocatori durante le festività natalizie. I dettagli di questa innovativa funzione saranno annunciati ufficialmente giovedì 7 dicembre, in occasione dell’inizio della nuova stagione. L’aggiornamento includerà anche modifiche volte a migliorare l’esperienza di gioco complessiva. Di seguito una panoramica del titolo:

Modalità AR

Con la modalità AR della fotocamera, gli imponenti mostri del gioco appariranno proprio di fronte ai cacciatori, nel mondo reale che li circonda. È possibile interagire con loro, testare le loro reazioni e postare le foto sui social media.

Caccia in gruppo

Se ci si imbatte in un mostro difficile da abbattere da soli, grazie alla caccia di gruppo è facile reclutare altri giocatori. Il sistema abbina automaticamente i cacciatori nelle vicinanze, in modo da poter fare squadra.

Amici

Si potrà giocare in modalità multiplayer con un massimo di altri 4 cacciatori nelle vicinanze.

Gruppo

Gli hunting party consentono di fare squadra con un gruppo specifico di amici e di cacciare insieme, anche se non si trovano nelle vicinanze.

Continuate a seguirci per maggiori informazioni.