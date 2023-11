AGON by AOC annuncia due nuovi monitor

AGON by AOC – uno dei marchi leader a livello mondiale di monitor gaming e accessori IT – presenta due nuovi monitor gaming da 34″ (86,36 cm) per gli appassionati di ultrawide: AOC GAMING CU34G2XE/BK e il fratello con una miglior frequenza di aggiornamento, CU34G2XP/BK. Questi monitor sono stati progettati meticolosamente per andare oltre i limiti del gaming immersivo e offrire un valore eccezionale a un prezzo accessibile, in modo da offrire ai giocatori una visione a 360 gradi del gaming a prestazioni elevate.

Il cuore di questi monitor è un pannello VA curvo 1500R che vanta una risoluzione WQHD (3440×1440, aspect ratio 21:9) e offre un livello di profondità senza precedenti nel mondo gaming. Mentre il modello CU34G2XE/BK eccelle per la frequenza di aggiornamento di 144 Hz e il supporto HDR10, il modello CU34G2XP/BK offre tempi di risposta fino a 1 ms GtG e una sorprendente frequenza di aggiornamento di 180 Hz abbinata al supporto DisplayHDR 400. Queste caratteristiche assicurano che il gameplay rimanga vibrante e che il movimento sia incredibilmente fluido.

Con la promessa di gaming senza interruzioni, il monitor CU34G2XE/BK è dotato di un pannello VA curvo 1500R con risoluzione WQHD (3440×1440) e una nitidezza che rende giustizia alla grafica dei giochi. Questo monitor da gioco è pronto per un gioco fluido grazie alla frequenza di aggiornamento di 144 Hz. In particolare, grazie alla funzione MBR (Motion Blur Reduction), il monitor raggiunge un notevole MPRT di 1 ms, rendendo di fatto il ghosting un problema superato. Oltre a ciò, il monitor CU34G2XE/BK supporta HDR10, consentendo così di ricevere segnali HDR. Questa caratteristica amplifica la vivacità dei colori e consente all’utente di immergersi in immagini davvero realistiche, portando il gaming a un livello di realismo completamente nuovo. La versatilità di connessione è garantita da 1 DisplayPort e 1 porta HDMI. CU34G2XE/BK è stato progettato tenendo conto della funzionalità e della flessibilità: è dotato di un supporto semplice ma robusto regolabile nell’inclinazione, consentendo agli utenti di trovare l’angolo di visione perfetto. Inoltre, supporta il montaggio VESA 100, offrendo la possibilità di utilizzare bracci per monitor come l’AM420B di AOC per una maggiore flessibilità.

Per coloro che desiderano le massime prestazioni ed esigono una marcia in più nella loro esperienza di gioco, il modello CU34G2XP/BK è il protagonista assoluto. Con una frequenza di aggiornamento potenziata a 180 Hz, promette un’esperienza di gioco ancora più fluida. Grazie alle sue capacità di pixel overdrive, questo monitor raggiunge tempi di risposta fino a 1 ms GtG, dimostrando la sua velocità adatta ai giochi competitivi. Tuttavia, il monitor CU34G2XP/BK non è solo velocità: è anche certificato con VESA DisplayHDR 400, garantendo contrasti profondi e immagini vivide nei giochi a giocatore singolo, story-driven o nei titoli dal ritmo più lento, il monitor CU34G2XP/BK offre un piacere visivo che non è secondo a nessuno. Inoltre, il suo MPRT di 1 ms, ottenibile tramite la modalità MBR, consente una bassa permanenza dei pixel, rendendolo ideale per gli scenari di gioco competitivi in cui ogni millisecondo conta. Proprio come suo fratello, questo modello vanta un impressionante 99% di spazio colore sRGB, che lo rende una scelta versatile non solo per il gaming, ma anche per i content creator o per attività diverse dal gaming. Questo modello offre un’ulteriore connettività con 2 DisplayPort e 2 porte HDMI per collegare più sorgenti. Al di là del gaming, il supporto ergonomico (con regolazioni in altezza, inclinazione e rotazione) è in grado di agevolare qualsiasi attività.

Entrambi i modelli offrono il supporto Adaptive-Sync, mentre il modello CU34G23XP/BK dispone del supporto AMD FreeSync Premium per un’esperienza gaming tear-free. I giocatori apprezzeranno il basso input lag, con ogni azione rispecchiata istantaneamente sullo schermo. Entrambi i modelli supportano il software G-Menu di AOC per controllare l’OSD, migliorando l’esperienza dell’utente. Grazie alla tecnologia Flicker-Free, alla modalità Low Blue e al controllo delle ombre, AOC protegge gli occhi degli utenti, garantendo loro un vantaggio competitivo in scenari di gioco poco illuminati. Ogni modello supporta inoltre le modalità Picture-in-Picture e Picture-by-Picture per mostrare due sorgenti simultaneamente.

L’AOC GAMING CU34G2XE/BK con 144 Hz sarà disponibile da dicembre 2023 al prezzo consigliato di €359 mentre il CU34G2XP/BK sarà disponibile da metà dicembre 2023 a un prezzo consigliato di €399.