Turtle Beach presenta lo Stealth Ultra Controller

Turtle Beach Corporation, produttore di cuffie e accessori per il gaming, ha presentato oggi il suo attesissimo primo controller wireless per Xbox e PC, il Turtle Beach Stealth Ultra Wireless Smart Game Controller, progettato per Xbox. Il nuovo re dei controller di gioco wireless di Turtle Beach offre prestazioni ultra-premium grazie a componenti di precisione e opzioni di personalizzazione per i giocatori Xbox e PC che esigono il meglio. Lo Stealth Ultra è dotato di connettività wireless a bassa latenza proprietaria di Turtle Beach per console Xbox e PC Windows e di Bluetooth per giocare su Smart TV e dispositivi mobile Android supportati. I microinterruttori tattili dello Stealth Ultra forniscono risposte rapide e affidabili e sono progettati per durare fino a cinque volte di più rispetto ai pulsanti standard presenti in altri controller. I thumbstick AntiDrift eliminano il drift per un controllo preciso, mentre i grilletti regolabili a pressione breve e lunga assicurano una risposta adatta al gioco in esecuzione.

Lo Stealth Ultra Controller di Turtle Beach introduce anche un Connected Command Display a colori, primo nel suo genere, che consente ai giocatori di personalizzare l’illuminazione RGB, le impostazioni audio di gioco e chat, la sensibilità del thumbstick, i pulsanti mappabili e molto altro. Inoltre, la tecnologia brevettata Turtle Beach consente ai giocatori di ricevere notifiche social dal proprio telefono nella dashboard del Connected Command Display sul controller. Lo Stealth Ultra dispone anche di modalità di alimentazione regolabili con la possibilità di fornire fino a 30 ore di autonomia con una singola carica, con l’alimentazione fornita tramite il dock di ricarica a basso profilo incluso che funge anche da comodo posto per riporre il controller quando non viene utilizzato. Lo Stealth Ultra Wireless Smart Controller di Turtle Beach, progettato per Xbox, è disponibile per il pre-ordine da oggi al prezzo di € 199,99 su www.turtlebeach.com e presso retailer selezionati in tutto il mondo. Stealth Ultra sarà disponibile il 15 dicembre 2023.

L’innovativo Connected Command Display a colori dello Stealth Ultra non solo mantiene i giocatori connessi mentre giocano, ma offre anche ampie impostazioni e regolazioni accessibili direttamente sulla dashboard del controller. Una caratteristica brevettata ed esclusiva di Turtle Beach, disponibile solo sullo Stealth Ultra, il Connected Command Display mostra le notifiche dei social media dal telefono sulla dashboard del controller, evitando così di distogliere lo sguardo dal gioco e di perdere momenti chiave controllando le notifiche. Il Connected Command Display di Stealth Ultra consente inoltre ai giocatori di regolare al volo 10 profili per diversi generi di gioco o loadout di personaggi. Il display permette anche di regolare aspetti chiave delle prestazioni del controller, come la mappatura dei pulsanti, la risposta del thumbstick, le zone morte e l’intensità della vibrazione, oltre a regolare lo stile visivo con 16,8 milioni di colori RGB diversi, in modo da poter impostare le proprie preferenze per l’estetica, le notifiche e gli avvisi di batteria scaric

Al di là della personalizzazione e dell’aspetto, lo Stealth Ultra è progettato per la longevità e l’affidabilità delle prestazioni. È dotato di materiali pregiati, tra cui finiture morbide al tatto e una comoda forma ergonomica con canali di micro-raffreddamento, nonché di microinterruttori tattili con un ciclo di vita di cinque milioni di clic nel D-Pad, nel cluster ABXY, nei pulsanti mappabili e nei paraurti per risposte affidabili e più rapide a ogni pressione. I thumbstick AntiDrift dello Stealth Ultra utilizzano sensori a effetto Hall senza contatto per migliorare la precisione e la durata, e due set extra di cappucci per thumbstick a cupola sono inclusi per una maggiore personalizzazione. Gli interruttori sono regolabili per un grilletto corto nei giochi d’azione o FPS, o per una distanza di corsa completa per una regolazione fine dell’acceleratore e della frenata nei giochi di corse. Inoltre, quattro pulsanti ad azione rapida mappabili consentono ai giocatori di configurare le proprie preferenze di controllo in base al gioco in corso.