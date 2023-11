Vampire Dynasty: annuncio con trailer cinematografico e di gameplay

Lo studio di sviluppo polacco Mehuman Games e l’editore Toplitz Productions hanno annunciato Vampire Dynasty, una nuova entrata nel franchise Dynasty che prende la formula di fusione dei generi per una svolta dark fantasy e aggiunge non solo una profonda storia con dialoghi ramificati ma anche sangue, molto sangue.

Vampire Dynasty può essere messo ora nella lista dei desideri su Steam, ed entrerà in accesso anticipato alla fine del 2024.

Per l’occasione sono stati pubblicati il trailer cinematografico e il gameplay, che potete vedere lungo la notizia, e diversi screenshot, che potete vedere qui sotto.

Per la prima volta nella storia del franchise di Dynasty, la premessa abbandona i riferimenti storici e fonde l’esplorazione del mondo aperto, l’azione fantasy horror e una storia ramificata ambientata sullo sfondo della fittizia area balcanica di Sangavia. Come vittima sopravvissuta di un attacco di vampiri, non solo dovrai imparare a utilizzare le tue nuove abilità, ma anche a trovare un posto in una società in cui i vampiri sono in cima alla catena alimentare.

Per garantire l’avanzamento del tuo clan di vampiri, puoi giocare da solo o fare squadra con un massimo di altri tre giocatori in modalità cooperativa ed esplorare il ricco mondo di gioco, scoprirne i segreti, combattere contro i cacciatori di vampiri e costruire una fortezza come testimonianza del tuo regno eterno.

Costruisci un castello che sovrasta il tuo nuovo regno e scopri i segreti che si nascondono sotto la sua collina. Ma fai attenzione: questa scoperta ti garantirà un potere quasi assoluto e corruttore sui tuoi sudditi umani.

Con dialoghi ramificati e scelte che alterano il gioco, decidi tu dove ti porterà Vampire Dynasty. Ci sono molteplici finali da sperimentare prima di avventurarti e continuare a esplorare il mondo sbalorditivo di Sangavia, reso possibile grazie alla potenza di Unreal Engine 5.

Afferma Michał Ciastoń, CEO di Mehuman Games e Lead Designer di Vampire Dynasty.

“Siamo entusiasti di accompagnare la serie Dynasty lungo un percorso oscuro e sinistro. Accogliamo la sfida di offrire un’esperienza di gioco che possa piacere sia ai giocatori veterani di Dynasty che ai fan dei giochi dark fantasy e horror. Siamo sempre stati fan sia dell’occulto che del sinistro, nonché dei giochi sandbox. Non vediamo l’ora di mostrarvi di più di ciò che abbiamo ottenuto unendo entrambi questi mondi”.

Matthias Wünsche, CEO di Toplitz Productions, aggiunge:

“Quando si tratta del franchise di Dynasty, esploriamo sempre nuovi concetti e ambientazioni. Il team incredibilmente talentuoso di Mehuman Games ha messo il cuore, l’anima e molto sangue in Vampire Dynasty per alzare il livello di ciò che è possibile con la formula distintiva di miscelazione dei generi. Eppure rimangono fedeli alle radici di ciò che incapsula l’amata esperienza di gioco attesa dai fan di Dynasty in tutto il mondo.”

Caratteristiche:



Esplora un mondo aperto

Catene montuose, foreste, sotterranei, paludi e altre aree dell’immenso mondo di gioco sono piene non solo di pericolosi nemici e villaggi da conquistare, ma offrono molti segreti ed enormi ricompense per tutti coloro che sono abbastanza audaci da sfidare il destino ed esplorare. Vivi l’ampia storia e il mondo sinistro da solo o insieme ai tuoi amici in modalità multiplayer cooperativa.

Costruisci il tuo castello dei sogni

Puoi costruire e personalizzare splendidi castelli di ispirazione medievale o gotica a più piani, rivaleggiando con le case del Conte Dracula o con il Castello Poenari di Vlad l’Impalatore.

Fai crescere il tuo seguito

Sei tu a decidere chi vive, chi muore e chi sarà il tuo eterno seguace. Sfrutta i loro punti di forza per garantire che solo i più abili si uniscano ai tuoi ranghi e assicurino l’espansione della tua stirpe di vampiri.

Usa i tuoi poteri

Forza sovrumana, percezione potenziata, velocità potenziata e altro ancora. Goditi i vantaggi di essere disumano: vedi, ascolta e assapora un mondo irraggiungibile per i mortali. Puoi persino trasformarti in un pipistrello e attraversare il vasto paesaggio volando.

Le scelte contano

Infondi la paura nei cuori dei tuoi nemici e vassalli o diventa un sovrano benevolo. L’eternità è da modellare. A seconda delle tue scelte, sperimenta un’ampia varietà di possibili finali della storia principale, prima di continuare a esplorare il mondo aperto.

Multigiocatore in cooperativa

Invita i tuoi amici a diventare creature della notte! Scatena la tua creatività costruendo insieme la tua base, esplora l’oscura e minacciosa Sangavia e dimostra la tua abilità di combattenti invincibili.

