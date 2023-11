Resident Evil 4 VR Mode: annunciata la data per PSVR2

Capcom ha annunciato la data della Resident Evil 4 VR Mode, supportata da PlayStation VR2; sarà disponibile gratuitamente sul gioco base Resident Evil 4 per PS5 dall’8 dicembre. Dallo stesso giorno sarà possibile scaricare anche la demo gratuita. Per l’occasione è stato inoltre pubblicato il trailer di lancio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Qui sotto la descrizione della modalità da parte di Capcom:

Articoli Consigliati Truck & Logistics Simulator: disponibile il simulatore della vita logistica dietro le consegne Vampire Dynasty: annuncio con trailer cinematografico e di gameplay

La modalità VR di Resident Evil 4 supporta l’intera campagna principale e offre un ulteriore livello di immersione nella straziante missione di salvataggio di Leon S. Kennedy. L’esperienza consente ai giocatori di vedere il terrificante mondo direttamente attraverso gli occhi di Leon e di immergersi nell’ambiente circostante grazie al display 4K HDR di PlayStation VR2. La modalità VR di Resident Evil 4 migliora ulteriormente l’atmosfera grazie all’audio 3D che permette ai giocatori di sentire le minacce che si nascondono dietro ogni angolo.

Oltre a radicare i giocatori in questo ambiente ostile, la modalità VR di Resident Evil 4 aumenta il realismo grazie alla tecnologia Sense di PlayStation VR2. I controlli intuitivi offrono nuovi modi di interagire con il mondo. Le armi possono essere maneggiate con movimenti naturali, compresi gesti unici per ricaricare armi da fuoco specifiche, come pistole, shotgun e fucili. Questo si estende anche all’azione del coltello per gli scontri ravvicinati.

La modalità VR di Resident Evil 4 è dotata anche di una modalità di tiro al poligono che offre un campo di allenamento per aiutare i giocatori ad affinare le loro abilità di combattimento testando le meccaniche di mira, sparo e ricarica di ogni arma.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio di Resident Evil 4 VR Mode, ricordandovi che a breve RE4 arriverà anche su dispositivi Apple.