Truck & Logistics Simulator: disponibile il simulatore della vita logistica dietro le consegne

Truck & Logistics Simulator, il simulatore di trasporti open-world e costruttore di imperi logistici con multiplayer multipiattaforma dei veterani Aerosoft e dello sviluppatore Simula Games, completa la sua consegna più importante proprio oggi 30 novembre con il lancio della versione 1.0 su PC via Steam, oltre che su PlayStation 4|5, Xbox Series X|S e Xbox One. Il simulatore è già disponibile su Nintendo Switch.

Questa la descrizione ufficiale del titolo:

Gestite una società di logistica appena nata in un viaggio coinvolgente per trasformarla in un titano del settore. Affrontate missioni e sfide per finanziare l’acquisto di tutto, dai furgoni per le consegne agli autocarri pesanti. Mettetevi alla guide di oltre 30 veicoli, ognuno dei quali è dotato di fisica e sistemi di danni realistici, oltre che di interni completamente dettagliati, mentre affrontate missioni di consegna in più fasi in cui il veicolo giusto è la chiave del successo.

Utilizzate i profitti dei lavori completati per personalizzare ogni veicolo della flotta in base alle vostre preferenze o a parametri specifici della missione. Caricate furgoni e camion con carichi preziosi e raggiungete il punto di consegna, evitando gli autovelox e le pattuglie della polizia alla ricerca di autisti spericolati desiderosi di tagliare i tempi e accelerare le consegne. Imparate le complessità di ogni veicolo con il supporto del volante su PC e console per un maggiore coinvolgimento.

Un ordine di lavoro condiviso è un onere ridotto, quindi fate squadra per ottenere maggiori profitti nel multiplayer multipiattaforma che supporta fino a 24 piloti simultanei. Collaborate a lavori specifici per il multiplayer, come la scorta di convogli di trasporto pesante con attrezzature specializzate. Esplorate il mondo con un partner per scoprire segreti nascosti in un ambiente vario, sperimentando corsi d’acqua, colline rurali e metropoli industriose durante l’intero ciclo giorno/notte.

Ha dichiarato Maarten Janello, Product Manager di Aerosoft:

“I fan di Truck & Logistics Simulator sanno di aspettarsi un’esperienza ad alta fedeltà dai loro sviluppatori, Siamo entusiasti di portare oggi la versione 1.0 sulle piattaforme, offrendo alla comunità l’esperienza ricca e piena di sostanza”.

Truck & Logistics Simulator versione 1.0 viene lanciato oggi su Steam per PC Windows al prezzo di €19,95 e in formato digitale su PlayStation 5|4, Xbox Series X|S e Xbox One al prezzo di €29,99. La versione retail uscirà il 7 dicembre. Il gioco supporta le lingue inglese, tedesca, francese, italiana, spagnola, araba, coreana, giapponese, polacca, portoghese, russa, turca, ungherese, rumena e cinese semplificato.

Qui sotto potete vedere il trailer di lancio.