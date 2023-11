Banishers Ghosts of New Eden: gli attori parlano parlano del “peso delle conseguenze”, svelata la Collector’s Edition

Focus Entertainment e DON’T NOD presentano le voci dei personaggi di Red e Antea in un nuovo video di Banishers Ghosts of New Eden, dal titolo “Il peso delle conseguenze”.

Nel filmato sono presenti i due doppiatori Russ Bain e Amaka Okafor (nota per il suo ruolo principale nella serie Netflix “Bodies”). Sono accompagnati da Stéphane Beauverger, responsabile della narrazione del gioco.

Articoli Consigliati PC Gaming Show Most Wanted: recap dell’evento con i giochi più attesi su PC Truck & Logistics Simulator: disponibile il simulatore della vita logistica dietro le consegne

In questo nuovo video, scoprirete l’importanza delle scelte e il loro impatto sul mondo mistico di Banishers: Ghosts of New Eden. Immergetevi nelle vite degli abitanti di New Eden per scoprire i loro terribili segreti ed esorcizzare questo mondo invaso da forze soprannaturali. Usate le vostre abilità per indagare, combinando i poteri spirituali di Antea con il formidabile arsenale di Red per trionfare e spezzare il legame tra le anime tormentate e i vivi che infestano. Qui sotto potete vedere il filmato.

Sono state inoltre mostrate le edizioni speciali del gioco:

La Red Echoes Edition contiene un vecchio diario rilegato in pelle e illustrato con i ricordi di Red, oltre a un set per scrivere con l’inchiostro, il gioco sulla piattaforma di vostra scelta e il contenuto scaricabile del Wanderer Set.

Inoltre, la Collector’s Edition include:

Il gioco sulla piattaforma di vostra scelta con il Wanderer Set scaricabile per Red

Una statuetta separabile di Red e Antea

L’artbook ufficiale del gioco

Uno Steelbook

Due anelli con sigillo dei Banishers

Banishers: Ghosts of New Eden uscirà il 13 febbraio 2024 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Qui sotto il filmato della collector’s Edition.