PC Gaming Show Most Wanted: recap dell’evento con i giochi più attesi su PC

Come da programma, oggi 30 novembre è andato in scena il PC Gaming Show Most Wanted, evento di PC Gamer e vetrina per tanti sviluppatori. Sono stati infatti oltre 25 i giochi mostrati, alcuni dei più attesi su PC, scelti da sviluppatori, esperti del settore e content creator: vediamo dunque qui sotto quali sono stati, sia i 25 più attesi (quelli numerati), ma anche i tanti altri, nello show presentato da Frankie Ward.

25 – Still Wakes the Deep – The Chinese Room

Il compositore Jason Graves, il direttore audio Daan Hendriks e il senior sound designer Francessco Delpha parlano del loro approccio alla realizzazione della colonna sonora perfetta per Still Wakes the Deep. Da suonatori dal vivo e sintetizzatori a una scultura sonora in metallo costruita appositamente per questo progetto.

24 – Sword of The Sea – Giant Squid

Dwarf Fortress – world premiere dell’adventure mode, in arrivo ad aprile 2024.

23 Holstin – Sonka

Holstin è un survival horror ambientato nella Polonia degli anni ’90. Durante la ricerca di risposte scoprirai che qualcosa ha posseduto tutti e dovrai combattere e cercare la verità in questa esperienza per giocatore singolo piena di azione.

Under a Rock – trailer d’annuncio, con early access la prossima estate

Under a Rock è un gioco di crafting di sopravvivenza che porterà da 1 a 10 giocatori in un open-world procedurale. Create, coltivate, combattete e altro ancora nei panni di un esploratrice del XIX secolo che si è recentemente arenato in questo nuovo e strano luogo.

22 – Persona 3 Reload – SEGA/Atlus – trailer di gioco e messaggio da parte del director Riota Niitsuma

Persona 3 Reload è un JRPG in cui dovrete risvegliare il potere che è in voi e combattere per i vostri amici. Questa rivisitazione del gioco di ruolo di genere è dotata di nuove interazioni tra i personaggi, nuove scene, voci fuori campo aggiuntive e molto altro ancora.

Unrailed 2 – Trailer d’annuncio

Unrailed 2 è il seguito del gioco cooperativo Unrailed, in cui voi e i vostri amici dovete evitare che il treno deragli attraverso mondi generati proceduralmente. Ora con nuove abilità, più vagoni, scontri 4v4 e battaglie con i boss, è tempo di tornare in pista con Unrailed 2.

21 – Harold Alibut – Slow Bros

Questo gioco narrativo fatto a mano, che racconta la vita su un’astronave sommersa, vi farà esplorare l’amicizia e il vero significato di casa. Nei panni di Harold viaggerete in questa suggestiva ambientazione aliena e scoprirete cosa ha da offrire questo mondo oscuro.

Sands of Aura – nuovo trailer, gioco disponibile ora

Cercate di riportare la vita in un mondo morente navigando nei mari di sabbia in questo gioco di ruolo d’azione a mondo aperto con combattimenti simili a quelli degli anime. Come uno dei pochi giusti, spetta a voi trovare e distruggere il male opprimente e proteggere il regno dell’uomo.

Parentesi Freedom Games

Questo montaggio di Freedom Games mette in evidenza alcuni progetti interessanti in arrivo. Il primo è G.I. Joe: Wrath of Cobra, un beat ‘em up a scorrimento laterale in stile retrò in cui potrete brandire un arsenale di armi nei panni del leggendario eroe americano. In secondo luogo abbiamo Echoes of the Plum Grove, un accogliente simulatore di agricoltura e colonia. Fate amicizie, create, cucinate e scoprite ciò che l’isola ha da offrire. Infine c’è Lost Isle, che vi proietterà in un mondo generato proceduralmente e pieno di magia. Con una costruzione dinamica del mondo, un sistema di combattimento versatile e un crafting unico, questa avventura medievale vi metterà alla prova.

Unforetold Witch Stone – nuovo trailer, il 25 gennaio in early access Steam

Unforetold: Witchstone è un CRPG sandbox, con combattimenti a turni, in cui esplorerete le terre di Kalsundia e ne plasmerete il destino.

20 – Star Wars Outlaws – Massive Entertainment e LucasFilms Games / Ubisoft

Wild Bastards – trailer

Wild Bastards è uno sparatutto con elementi di strategia a turni. In questo western spaziale allegro e vivace, dovrete sparare ai nemici con un gruppo di fuorilegge in fuga.

19 – Skate Story – Sam Eng / Devolver Digital

Republic of Pirates – trailer d’annuncio

Fondate un insediamento pirata ed espandetevi nella regione in Republic of Pirates. In questo costruttore di città creerete reti efficaci in un’economia basata sulle risorse, costruirete potenti flotte da comandare in tempo reale contro i vostri nemici e conquisterete nuovi territori.

DataJack 2020 – trailer

DataJack 2020 è una simulazione isometrica e cyberpunk in cui dovrete hackerare, far saltare in aria e sparare attraverso le missioni. Nei panni di un mercenario distopico, sarete voi a decidere come affrontare ogni missione e farete ciò che è necessario per rendere felici i vostri clienti in questo gioco d’avventura stealth e d’azione.

18 – Menace – Overhype Sudios / Hooded Horse

Menace è un gioco di ruolo tattico a turni di prossima uscita in cui comanderai forze, carri armati e mech in battaglie tattiche. Le vostre decisioni sono importanti in questo gioco guidato dai personaggi, poiché le storie e le combinazioni individuali creeranno esperienze uniche in ogni run.

Tchia su steam a marzo 2024

Tchia è un vibrante gioco d’avventura a mondo aperto, basato sulla fisica, in arrivo su Steam nel marzo 2024. Prendete il controllo di qualsiasi oggetto o animale che incontrate con il salto dell’anima mentre esplorate, o semplicemente fate un po’ di musica con il vostro ukulele suonabile.

Ironhive – Trailer

Ironhive è un simulatore di colonie post apocalittiche in cui il vostro destino è in gioco. Con la società sull’orlo del baratro e gli incendi che sorgono dalle ceneri, riuscirete a sopravvivere o addirittura a prosperare in questo city builder di grande impatto visivo?

17 – Awoved – Obsidian Entertainment / Xbox Game Studios

Indika – trailer

In Indika esplorerete la strana realtà di una giovane suora che lotta contro strane visioni religiose in un viaggio alla scoperta di se stessa. Questa storia narrativa in terza persona è ambientata in Russia e il suo oscuro senso dell’umorismo vi spingerà oltre la sicurezza della vita monastica.

Hawked – trailer

Hawked è uno sparatutto a estrazione free-to-play. Questo gioco ad accesso anticipato vi vede alle prese con la gilda di avventurieri GRAIL. Insieme alla vostra squadra dovrete risolvere enigmi, combattere mostri e fuggire con i manufatti. Riuscirete a superare i vostri avversari in questo PVPvE in arrivo nel 2024?

16 – Dragon’s Dogma 2 – Capcom

15 – Frostpunk 2 – 11 bit studios

L’attesisso sequel Frostpunk 2 è un gioco post-apocalittico, di sopravvivenza e di costruzione di città, dove l’era del vapore è tramontata e il petrolio è al primo posto. Con città più grandi da gestire, nuove minacce da affrontare e pressioni politiche più forti che mai, riuscirete a sopravvivere agli effetti della bufera apocalittica?

Demon School – battle system trailer

Eliminate i vostri nemici dal mondo reale e dal mondo dei demoni in Demonschool, un gioco di ruolo tattico a turni. Unisciti a Faye e ai suoi compagni mentre cercano di capire la vita universitaria e le amicizie che ne derivano.

Darkweb Streamer – trailer

darkwebSTREAMER è un gioco di simulazione di streamer, RPG horror psicologico completamente generato proceduralmente. Vesti i panni di uno streamer occulto in un dark web anni ’90, naviga in rete per trovare le cose più strane che puoi per impressionare i tuoi spettatori e guadagna abbastanza abbonati da diventare lo streamer numero 1 in classifica. Solo una cosa: il soprannaturale è reale e più vi impegnate con l’oscurità di Internet, più questa si impegna con voi. Fai del tuo meglio per sopravvivere al tuo appartamento sempre più assediato da demoni, spiriti e occasionali superfan, mentre continui a cercare di diventare famoso… o muori provandoci.

14 – Gloomwhood – Dillon Rogers, David Szymanski / New Blood Interactive

Gloomwood è un FPS stealth e una simulazione coinvolgente, ambientata in una città vittoriana consumata da una maledizione. Esplorate la città e utilizzate la vostra collezione unica di armi per affrontare i mostri in agguato dietro ogni angolo.

13 – Grand Theft Auto 6 – Rockstar Games

Steamworld Build – trailer di lancio

Scavate in profondità alla ricerca di antiche tecnologie mentre il mondo intorno a voi muore in questo gioco di strategia di costruzione di basi. Assicuratevi solo di rendere felici gli irritabili steambot, con acqua, risorse e comfort a sufficienza per farli andare avanti.

Bellwright – Trailer

Bellwright è un gioco di ruolo d’azione medievale a mondo aperto in cui si comandano forze, si espandono insediamenti e si esplorano nuove terre. Raccogliete risorse e difendete il vostro villaggio come leader.

12 – Tekken 8 – Bandai Namco

11 – Hollow Knight Silksong – Team Cherry

Drowned Lake – trailer

Drowned Lake è un gioco horror che combina esplorazione ed elementi di sopravvivenza, con un annuncio completo in arrivo nel corso dell’anno. Dragate il Drowned Lake per trovare i segreti nascosti nelle sue acque torbide!

Gray Zone Warfare – gameplay trailer

Gray Zone Warfare è un FPS militare realistico e multigiocatore che vi è stato affidato per l’esplorazione. Affinate le vostre tattiche e adattatevi in movimento per trionfare contro altri agenti umani e IA su un’isola del sud-est asiatico sottoposta a quarantena internazionale.

Spine – Trailer

Parate i proiettili con le katane, migliorate i vostri riflessi e diventate un eroe in Spine, uno sparatutto in terza persona per un solo giocatore. Questo beat ‘em up pieno di azione vi farà combattere a distanza ravvicinata e affrontare i cattivi come un eroe dei film d’azione.

10 – Marathon – Bungie

Cryptical Path – trailer

Cryptical Path è un hack and slash rogue-lite in arrivo nel 2024. In questo dungeon crawler potrete costruire il vostro percorso mentre esplorate e cercate di fuggire dalle oscure profondità di una prigione che voi stessi avete creato, chiamata Hexium.

Crashlands 2 – teaser trailer

In arrivo nel 2024, Crashlands 2 vi farà attraversare una terra colorata dove dovrete stringere amicizie per sopravvivere e creare armi oscure con cui difendervi. In questo RPG open world e di crafting, tornerete a Woanope nei panni del camionista intergalattico Flux Dabes e le conoscenze e le abilità dei personaggi che incontrerete saranno fondamentali per il vostro successo.

9 – Path of Exile 2 – Grinding Gear Games

Il team di Path of Exile 2 parla di ciò che distingue questo RPG d’azione di nuova generazione. Discutendo di abilità, crafting, tiri di schivata e balestre, l’accessibilità per i nuovi giocatori e la profondità dei personaggi.

Deathgrip – trailer

Diventate piloti di hovercraft pericolosamente veloci in Deathgrip. Gareggiate attraverso punti stretti, ostacoli naturali e percorsi divisi nel tentativo di diventare il maestro.

Flintlock The Siege of Dawn – trailer

Affrontate la marea dei morti con magia, proiettili e rabbia in questo gioco di ruolo d’azione a mondo aperto. Nei panni di Nor Vanek, insieme al vostro misterioso compagno di creature magiche, sfidate gli dei stessi e diventate un dio assassino.

Island of Insights – trailer

Islands of Insight è un puzzle platform multigiocatore in cui si esplorano pacificamente isole galleggianti mozzafiato. Risolvete le missioni puzzle per sbloccare nuove aree e trovare nuove sfide mentre attraversate questo pacifico mondo aperto.

8 – Homerworld 3 – Blackbird Interactive / Gearbox Publishing

Il team di Homeworld 3 parla delle ambizioni di questo RTS fantascientifico e strategico e del ritmo di gioco. I combattimenti cinematografici e le decisioni prese in battaglia svolgeranno un ruolo importante durante la navigazione tra enormi navi e campi di asteroidi.

Ultros – trailer

Ultros è un platform psichedelico e d’avventura. Trovatevi bloccati su un utero cosmico e vibrante che contiene un antico essere demoniaco chiamato Ultros. Viaggiate e combattete attraverso questo mondo mistico mentre scoprite il vostro ruolo in tutto questo.

7 – Haunted Chocolatier – ConcernedApe

Ambulance Life – reveal trailer

Ambulance Life è un gioco di simulazione in cui sperimenterete cosa significa essere un paramedico. Mettete alla prova le vostre abilità di guida mentre vi recate agli eventi, analizzate le situazioni e soccorrete le vittime cercando di mantenere la calma.

Songs of Silence – trailer

Songs of Silence è un gioco di strategia a turni con aspetti di sviluppo degli eroi, gestione delle risorse, esplorazione e battaglie in tempo reale. Controllate il vostro eroe e i vostri eserciti per affrontare i regni rivali e il Silenzio che divora la vita. In arrivo nella primavera del 2024.

6 – Pacific Drive – Ironwood Studios / Kepler Interactive

In uscita il 22 febbraio 2024, Pacific Drive è un’avventura di guida fantascientifica, guidata dalla narrazione, in cui dovrete raccogliere, costruire e guidare per sopravvivere in questo mondo brutale a bordo della vostra station wagon truccata. Riparate e migliorate il vostro veicolo con le risorse che raccoglierete durante i vostri rischiosi viaggi, scoprendo oscure anomalie e pericoli lungo il percorso.

Mortal Crux – trailer

Mortal Crux è un gioco di ruolo d’azione medievale che si può giocare in singolo o con un gruppo di massimo 4 giocatori. Esplorate, affrontate missioni e ingaggiate combattimenti brutali. Questa esperienza non lineare vi permetterà di avventurarvi e scoprire in un mondo immersivo e interattivo.

5 – Helldivers 2 – Arrowhead Game Studios AB / PlayStation PC LLC

Solium Infernum – Trailer

Cercate il Trono Infernale in questo gioco di strategia politica a turni, Solium Infernum. Nei panni di un potente Arcifuoco e di un Alto Demone, lanciate rituali, combattete i nemici, evocate titani e superate i vostri concorrenti. In arrivo il 14 febbraio 2024.

4 – Like a Dragon Infinite Wealth – Ryu Ga Gotoku Studio / SEGA

Like A Dragon: Infinite Wealth è un JRPG che racconta la storia di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu. Questa anteprima della storia offre un piccolo assaggio di ciò che ci si può aspettare durante il loro selvaggio viaggio dal Giappone alle Hawaii.

Crown Wars The Black Prince – trailer

Crown Wars è un gioco di tattica e strategia a turni in cui dovrete affrontare le forze del male. Diventate un potente signore in questo gioco di ruolo per giocatore singolo.

Everywhere – intervista agli sviluppatori

Il team di Everywhere parla dell’ambizione del progetto e della sua intenzionalità creativa. Vengono messi in evidenza gli strumenti, i luoghi e la libertà che costituiranno le fondamenta del gioco.

3 – Hades 2 – Supergiant Games

Penny’s Big Breakaway – trailer

Penny’s Big Breakaway è un platform 3D cinetico in cui dovrete realizzare trucchi e sfoggiare combo nel tentativo di realizzare la performance perfetta. Unisciti a Penny e al suo Yo-Yo vivente per svelare il mistero del cosmo.

2 – Elder Ring: Shadow of the Eldtree – FromSoftware / Bandai Namco

Vampire The Masquerade Bloodlines 2 – trailer

1 – Stalker 2 Heart of Chernobyl – GSC Game World

Stalker 2: Heart of Chornobyl è un FPS post-apocalittico a mondo aperto in cui dovrete fare il possibile per sopravvivere in un mondo pieno di mutanti violenti, anomalie pericolose e fazioni in guerra. Nei panni di uno stalker solitario, il vostro epico percorso vi condurrà a nuove amicizie, brutali scontri a fuoco e segreti di zona.

Qui sotto potete vedere l’intero PC Gaming Show Most Wanted 2023.