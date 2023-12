Giochi in uscita a dicembre 2023 su console e PC

Arriva dicembre, il mese collegato ai regali di Natale, e come spesso però accade, il periodo che si avvicina alle vacanze natalizie non porta tantissime uscite di nomi “di un certo peso”. Questo però non vuol dire che non ci siano giochi, e anzi soprattutto la prima parte del mese ci porta ad esempio Avatar Frontiers of Pandora e il tanto parlato (tra alti e bassi) The Day Before, in accesso anticipato. Alcuni titoli potranno rivelarsi magari delle gradite sorprese, come Born Of Bread, A Highland Song o Cookie Cutter. Ma come sempre, non dilunghiamoci oltre con l’introduzione, e partiamo con qui sotto con la lista dei giochi tra i più interessanti in uscita a dicembre 2023.

1 dicembre: SteamWorld Build (PC, PS5, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Thunderful porta l’avventura mineraria SteamWorld Dig nella dimensione del gestionale con SteamWorld Build, sviluppato da The Station. Qui bisogna colonizzare una nuova frontiera mentre il resto del pianeta muore, costruire e scavare in profondità per riesumare tecnologie spaziali perdute, ricordandosi di fornire il necessario in termini di acqua, combustibile e comodità a tutti. Disponibile anche attraverso Game Pass.

5 dicembre: Born of Bread (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Avventura GDR colorata e spensierata in un mondo 3D con personaggi animati in due dimensioni, che ripropone il classico sistema a turni. Protagonista è Loaf, un pupazzo di farina che parte insieme ai suoi amici alla scoperta di un mondo incantevole e intriso di umorismo. Sviluppato da WildArts Studio e pubblicato da Dear Villagers.

5 dicembre: A Higland Song (PC, Nintendo Switch)

Moira McKinnon sta scappando. Un’avventura selvaggia attraverso le Highlands scozzesi, con platform e narrazione dinamica, mappe , musica e una gradevolissima grafica animata in due dimensioni. Dai creatori di Heaven’s Vault e 80 Days. La colonna sonora è composta da Laurence Chapman insieme a due giganti della scena folk scozzese, TALISK e Fourth Moon.

7 dicembre: The Day Before (PC)

Dopo tanta attesa, condita da rinvii e qualche incertezza nella comunicazione da parte di Fntastic, arriva ad inizio dicembre in accesso anticipato questo MMO di sopravvivenza post apocalittico a mondo aperto, ambientato ai giorni nostri sulla costa orientale degli Stati Uniti, in seguito a una pandemia letale.

7 dicembre: Avatar Frontiers of Pandora (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Altro titolo molto atteso del mese, di cui se ne parla da svariato tempo, Ubisoft porta il viaggio attraverso l’immensa e inesplorata frontiera occidentale, per scoprire l’eredità perduta e cosa significa diventare na’vi, lottando al fianco degli altri clan per proteggere Pandora dall’implacabile assalto dell’RDA.

7 dicembre: Arizona Sunshine II (Meta Quest, PlayStation VR2, Steam VR, Pico)

Vertigo Games porta il sequel di nuova generazione della sua apocalisse in VR, ancor più pieno di azione zombie splatteracolare!

Affilate il machete e caricate il fucile: è il momento di salutare il vostro vecchio amico, Fred.

7 dicembre: Outer Wilds (Switch)

L’open world ambientato in un sistema solare intrappolato in un anello temporale senza fine, arriva anche su Nintendo Switch, con l‘Archaeologist Edition.

11 dicembre: Custom Mech Wars (PC, PlayStation 5)

In questo titolo sviluppato e pubblicato da D3Publisher, potete portare la personalizzazione all’estremo con il sistema Omega e combattere con unità uniche, in questo nuovo sparatutto in terza persona con mecha.

13 dicembre: Pioneers of Pagonia (PC)

Titolo incentrato sull’esplorazione, la scoperta e l’unificazione delle fantastiche isole di Pagonia. Costruzioni, merci e catene di produzione ramificate, dove utilizzare la creatività per istituire il proprio sistema economico. Sviluppato e pubblicato da Envision Entertainment.

14 dicembre: Granblue Fantasy Versus Rising (PC, PlayStation 4, PlayStation 5)

Sequel potenziato e rinnovato del picchiaduro GranBlue Fantasy Versus, ora anche più accessibile. Grazie infatti alle opzioni di input semplificate, anche i neofiti possono cimentarsi in partite avvincenti e strategiche. Presente ancora la parte con la storia, con le sfumature GDR, dove più missioni completi, più forte diventi.

14 dicembre: Bulletstorm VR (PSVR2, Meta Quest 2, PCVR )

Versione per VR del titolo di People Can Fly. Infilatevi gli scarponi di Grayson Hunt, sopravvissuto a un atterraggio di emergenza su un pianeta abbandonato e costretto a una difficile scelta: sopravvivere o vendicarsi?

14 dicembre: House Flipper 2 (PC)

È ora di rispolverare il martello: House Flipper è tornato, nuovo di zecca! Acquista e ristruttura case fatiscenti! O forse vuoi costruirne nuove? Frozen District porta il suo simulatore di ristrutturazioni a 5 anni di distanza dal primo episodio.

14 dicembre: Cookie Cutter (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Metroidvania post-apocalittico (violento) disegnato a mano. Il Vuoto. La Materia. La Megastruttura. Un mondo distopico con un leader egocentrico determinato a svelare i segreti dell’universo. INFONET aveva promesso un’utopia costruita sulle spalle di instancabili androidi chiamati Denzel. Era una bugia.