ATARI 50 The Anniversary Celebration: in arrivo un “festoso” aggiornamento

Che la celebrazione si rinnovi! Oggi, l’iconico publisher di videogiochi Atari e il team di sviluppo Digital Eclipse annunciano il primo contenuto aggiuntivo gratuito per l’esperienza antologica interattiva Atari 50 The Anniversary Celebration, già recensita l’anno scorso in maniera entusiastica (e come avrebbe potuto essere altrimenti?) su queste pagine. Questo aggiornamento, in arrivo il prossimo 5 dicembre, inaugura le festività natalizie con l’aggiunta di 12 titoli per Atari 2600 selezionati tra quelli più apprezzati dai fan, che esaltano il periodo di massimo splendore della console. Dai giochi rilasciati ufficialmente agli homebrew creati dalla passione degli estimatori, fino ai prototipi Atari un tempo perduti, Atari 50 continua ad essere una miniera inesauribile di curiosità e divertimento.

Il nuovo update per le festività natalizie di Atari 50 The Anniversary Celebration aggiunge 12 nuovi titoli all’antologia, offrendo agli storici del gioco alle prime armi uno sguardo ancora più approfondito sull’eredità del progenitore dell’industria del divertimento elettronico casalingo. Con un mix di prototipi, progetti originali e titoli ufficiali, questo nuovo aggiornamento cerca di ampliare la libreria del museo virtuale interattivo che Atari 50 ha presentato ai giocatori nel 2022. Tale revisione, tuttavia, non è esaustiva ma è la prima di molte già pianificate da Atari e dal suo partner nel settore della preservazione videoludica Digital Eclipse. I futuri contenuti aggiuntivi amplieranno il repertorio dell’opera con altri giochi, concept art e interviste dietro le quinte con varie leggende del settore.

Elogiata da noi stessi e da svariate altre testate del settore come IGN, Giant Bomb, Metro e Forbes, Atari 50 The Anniversary Celebration si distingue dalle tipiche raccolte dedicate ai videogiochi per la sua capacità di offrire un viaggio emozionante attraverso il passato storico dell’azienda. Riunendo l’emulazione di otto diverse piattaforme hardware Atari in un unico pacchetto, il titolo rappresenta un’impresa formidabile realizzata dal pluripremiato team di Digital Eclipse. Composta da titoli che abbracciano cinque decenni, la collezione comprende una biblioteca di opere pubblicate che illustrano in modo vivido l’evoluzione del gioco mainstream e gli influenti giochi Atari che hanno plasmato il panorama dell’industria dei videogiochi così come lo conosciamo al giorno d’oggi.