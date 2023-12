EVO Japan 2024: annunciata la scaletta, si svolge ad aprile

E- Sports Evolution ha annunciato il programma ufficiale del titolo per EVO Japan 2024, che si svolgerà dal 27 al 29 aprile 2024 all’Ariake GYM-EX di Tokyo. Inoltre, Yasuaki Matsuda, responsabile di Universal Gravity, coinvolto in tutte le operazioni dell’EVO Japan sin dal primo evento nel 2018, è stato nominato come responsabile dell’evento. Trovate l’intervista (solo in giapponese) qui. La registrazione per il torneo principale dell’edizione del 2024 presentata da ROHTO è ora open. Di seguito riportiamo il comunicato tramite il sito ufficiale:

Abbiamo deciso di addebitare una quota per il torneo. Ciò è necessario per continuare a gestire il più grande torneo di eSport del Giappone e fornire contenuti più attraenti e un’esperienza competitiva di qualità superiore. La nuovissima Ariake GYM-EX sarà uno spazio esclusivo e coinvolgente per EVO Japan. “EVO Japan 2024 presentato da ROHTO” è conforme alla legge sul controllo e il miglioramento del settore dei divertimenti e ad altre leggi e regolamenti. EVO Japan 2024 è stato certificato conforme alle “Linee guida per una competizione a pagamento” della Japan esports Union (JeSU). Pertanto, per ciascun titolo è stato fissato il numero massimo di iscrizioni al Torneo di Qualificazione. Sebbene il numero massimo di iscrizioni sia stato stabilito considerando il numero di iscrizioni all’EVO 2023 e all’EVO Japan 2023 tenutesi lo scorso anno e ad altre competizioni passate, l’iscrizione verrà chiusa se il numero di iscrizioni raggiunge il massimo.

La formazione ufficiale dei titoli che saranno presenti all’evento è la seguente:

Granblue Fantasy Versus: Rising

Guilty Gear: Strive

The King of Fighters XV

Street Fighter III: 3rd Strike – Fight for the Future

Street Fighter 6

Tekken 8

Under Night In-Birth II Sys:Celes

