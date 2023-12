GamesVillage Awards 2023: tutti i premi assegnati dalla nostra redazione

Tra poche settimane anche il 2023 andrà in archivio! É stato un anno sicuramente molto positivo per l’industria videoludica, con molti giochi (e non solo) che sono entrati di prepotenze nelle case dei videogiocatori per trasmettere loro intrattenimento e, in alcuni casi, fortissime emozioni. Il 2023 stato dunque un anno davvero ricco dal punto di vista delle pubblicazioni e mai come quest’anno eleggerei i GamesVillage Awards 2023 (ossia i titoli più meritevoli) è stata un’impresa davvero ardua, dato che i contendenti in gara quest’anno facevano parte di produzioni che hanno toccato livelli altissimi e in alcune categorie, la lotta è stata davvero serrata, con alcuni giochi che hanno vinto per pochissime preferenze.

Articoli Consigliati The Game Awards 2023: recap dell’evento Monster Hunter Wilds: ecco quando arriverà il nuovo capitolo principale

Il 2023 ci ha regalato giochi quali Alan Wake 2, Baldur’s Gate 3, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Hogwarts Legacy, Marvel’s Spider-Man 2 (e ovviamente molti altri ancora): parliamo di una delle migliori line up mai proposte durante gli scorsi anni, tant’è che la nostra giuria, riunitasi per decretare i GamesVillage Awards di quest’anno, si è ritrovata a dover scegliere tra alcune eccellenze che avevano tutte le carte in regola per imporsi sui giochi “concorrenti”.

La giuria che ha decretato i GamesVillage Awards 2023 è così composta:

Marco Accordi Rickards – Editor-in-chief

– Editor-in-chief Domenico De Rosa – Coordinatore editoriale

– Coordinatore editoriale Marco Lucio Papaleo – Vice-direttore

– Vice-direttore Alessandro Adinolfi – GamesVillage

– GamesVillage Fabio D’Anna – GamesVillage

– GamesVillage Federica Farace – GamesVillage/Game Pro

– GamesVillage/Game Pro Daniele Di Clemente – GamesVillage/Game Pro

Il premio Game of the Year, ovvero il premio come gioco dell’anno, è stato vinto dal titolo che è stato reputato l’eccellenza delle eccellenze in questo 2023, ossia Baldur’s Gate 3. Il podio finale e tutti i vincitori dei GamesVillage Awards 2023 sono indicati qui di seguito (qui invece potete dare uno sguardo ai premi assegnati lo scorso anno)!





GamesVillage Awards 2023 – Top 3 Game of the Year