Payday 3: disponibile la Legacy Heist con l’aggiornamento 1.0.2

Deep Silver e Starbreeze annunciano che PAYDAY 3 (trovate qui la nostra Recensione), lo sparatutto cooperativo di ultima generazione, offre ai giocatori un tuffo nel passato grazie alla Legacy Patch (1.0.2) finalmente disponibile. Questo importante aggiornamento per il titolo segna il ritorno di Legacy Heist, permettendo ai giocatori di rivivere il brivido e l’emozione di queste missioni classiche. Cook Off e Turbid Station sono state reimmaginate per adattarsi al nuovo titolo e per migliorare il funzionamento delle mappe con le nuove funzionalità di PAYDAY 3. Tra i contenuti post-lancio dell’Anno 1 in arrivo nei prossimi mesi, i giocatori avranno anche accesso a Syntax Error, annunciata per dicembre. Potete vedere il trailer delle mappe qui sotto. La Legacy Patch (1.0.2) include:

Due Legacy Heist (Cook Off e Turbid Station)

La linea di abilità Transporter

Animazioni di interazione in prima persona

Ispezione delle armi in-game

Aggiunta di Punti Infamia ai pagamenti delle rapine

La maschera “Under Wraps”

L’arma preimpostata “Compact7 Lycan”

Oltre 200 correzioni di bug e molti miglioramenti al bilanciamento e alla qualità della vita

Di seguito una panoramica tramite Steam:

Payday 3 è l’attesissimo seguito di uno degli sparatutto cooperativi più famosi di sempre. Fin dalla sua uscita, i giocatori del franchise hanno potuto sperimentare il brivido di un colpo perfettamente pianificato ed eseguito. Questo è ciò che rende il titolo un’esperienza FPS cooperativa senza eguali. Ritorna nel mondo del crimine nei panni della Payday gang, l’invidia dei suoi simili e l’incubo delle forze dell’ordine. Diversi anni dopo la fine del loro regno del terrore su Washington DC, si riuniscono ancora una volta per affrontare la minaccia che li ha costretti a uscire dal loro ritiro anticipato. Cedi alla tua voglia di fama e ricchezze e scatenati in PAYDAY 3. Oltre all’oro, ai contanti, ai gioielli e a qualsiasi altro oggetto di valore in cui ti imbatterai, potrai sviluppare una notevole collezione di armi, oggetti estetici e riconoscimenti.

Payday 3 è disponibile per Xbox Series X/S, PS5 e PC, insieme a Game Pass.