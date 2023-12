Persona 3 Reload: pubblicato un nuovo dietro le quinte

ATLUS ha condiviso un nuovo video dietro le quinte di Persona 3 Reload, il secondo episodio di una serie di video che punta i riflettori sugli acclamati attori che prestano la propria voce ai personaggi del gioco. Di recente, lo sviluppatore ha pubblicato un trailer su Ken Amada. Trovate il video dietro le quinte qui sotto.

Il nuovo video include sia doppiatori veterani di Persona che nuove reclute del franchise: Justine Lee (Ken Amada in Persona 3 Reload), Cindy Robinson (Ken Amada nel franchise di Persona), Suzie Yeung (Fuuka Yamagishi in Persona 3 Reload), Dawn M. Bennett (Aigis in Persona 3 Reload) e Karen Strassman (Aigis nel franchise di Persona).I membri del cast discutono dei personaggi e dell’esperienza di doppiaggio, così come del significato di far parte della serie di Persona, dei loro pensieri sulla community e altro ancora. Se sei fan di Persona, tieni d’occhio il canale ufficiale YouTube di ATLUS West, perché verranno condivisi nuovi video dietro le quinte nelle prossime settimane.

Di seguito una panoramica del titolo:

Poco dopo essersi trasferito al liceo Gekkoukan, il protagonista si imbatte nell’ “Ora Buia”. Un’insolita calma avvolge la città, la gente si trasforma in inquietanti feretri e mostri sovrannaturali chiamati Ombre sciamano ovunque. Quando viene attaccato da una di queste Ombre e ogni speranza sembra ormai perduta, il potere del cuore, la sua Persona, si risveglia. Forte del suo nuovo potere, va alla ricerca della verità sull’Ora Buia e affronta il destino che lo attende.

Caratteristiche principali

Scopri il gioco fondamentale della serie Persona , fedelmente rifatto con grafica all’avanguardia, funzionalità modernizzate per la qualità della vita e un’interfaccia utente elegante e distintiva.

Immergiti completamente in un viaggio emozionante e avvincente con nuove scene, interazioni tra i personaggi e voce fuori campo aggiuntiva.

Scegli come trascorrere ogni giornata in modo significativo attraverso varie attività, dall’esplorazione di Port Island alla creazione di legami autentici con personaggi amati.

Costruisci e comanda la tua squadra ottimale per abbattere le ombre ultraterrene e avvicinarti alla verità.

Persona 3 Reload uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One e PC tramite Steam e Microsoft Store il 2 febbraio 2024 in tutto il mondo. Il titolo sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass.