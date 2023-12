Apex Legends: in arrivo collezione Rivolta

Il destino delle Terre Straniere è nelle mani dei giocatori con l’evento collezione Apex Legends Rivolta. A partire dalla prossima settimana, il 5 dicembre, i giocatori potranno combattere in un LTM 30 contro 30 di La rivolta di Revenant come Leggenda o come membro dell’esercito di Revenant. Dopo la settimana iniziale, La rivolta di Revenant sarà un’esclusiva dei fine settimana fino al 2 gennaio, dove i giocatori otterranno diversi potenziamenti e gadget divini durante l’evento. Oltre alla modalità a tempo La rivolta di Revenant, i giocatori potranno ottenere potenziamenti del gioco, cosmetici leggendari e altro ancora. Ulteriori dettagli sono disponibili di seguito e nel nuovo post del blog qui. Potete vedere il trailer qui sotto. Di seguito una panoramica di collezione Rivolta:

Kill Code Finale – Gioca l’epico finale della Saga di Kill Code, dove i giocatori devono sfuggire a Revenant o unirsi a lui.

Modalità a tempo limitato La rivolta di Revenant – L’esercito di Revenant fa di tutto per combattere, sciamando attraverso i muri, sul terreno e uscendo direttamente dagli incubi. Le Leggende possono essere in vantaggio all’inizio, ma se una squadra viene spazzata via, si unisce all’orda di simulacri. A capo dell’esercito c’è un Revenant dagli occhi rossi controllato dal giocatore, con bottino di alto livello e abilità della Leggenda.

Caccia ai premi settimanali e cosmetici a tempo limitato – I giocatori possono guadagnare tutti i nuovi oggetti con la caccia alle ricompense, piena di potenziamenti di gioco unici come la Visione degli oggetti di salute e la riduzione dei Cooldown delle Ultimate da usare al di fuori delle Classifiche, oltre a 24 cosmetici a tempo limitato.

Skin Prestigio di Loba – Se i giocatori sbloccano tutti i 24 oggetti dell’Evento Collezione Rivolta prima del 2 gennaio, la nuova Skin Prestigio di Loba “Apex Lycanthrope”, che dimostra che i lupi sono più letali se messi all’angolo, verrà sbloccata automaticamente.

Apex Legends: Scintilla è ora disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite EA App e Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.