Street Fighter 6: ecco il trailer sui nuovi outfit

Street Fighter 6 ha svelato l’Outfit 3 su tutte le piattaforme, introducendo nuovi look mozzafiato per 18 personaggi in modo che i giocatori possano scendere in strada con stile. I nuovi look sono disponibili su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC via Steam. Trovate il trailer qui sotto.

Una nuova funzione innovativa, consentirà ai giocatori di selezionare l’abito e il colore dell’avversario durante le partite online. Finché un giocatore possiede l’abito e il colore, sarà in grado di personalizzare il look dell’avversario in modo appropriato. L’avversario non deve necessariamente possedere l’abito o il colore e la funzione non influisce su ciò che l’avversario vede sul proprio schermo. A differenza dell’Outfit 2, l’Outfit 3 è disponibile solo per l’acquisto e non può essere sbloccato tramite il World Tour. L’Outfit 3 per tutti i personaggi dell’Anno 1 – Rashid, A.K.I., Ed e Akuma – arriverà quando Akuma verrà lanciato nella primavera del 2024. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Con Street Fighter 6 potrete dimostrare le tue abilità in giro per il mondo, mentre viaggiate alla ricerca della vostra forza. Campioni non si nasce, lo si diventa. Anche il più forte dei lottatori ha dovuto compiere i primi passi. Ora tocca a voi accettare la sfida ed elevare il vostro gioco al livello successivo. Il mondo di Street Fighter 6 è incentrato sulla cultura della strada. Dai graffiti, alla musica che rimbomba nel tumulto dei quartieri, fino al combattimento stesso. Grazie alla nuova qualità grafica, potrete inoltre sperimentare una dimensione fisica ancora più accurata. Tuffatevi in battaglia contro altri giocatori. Lasciatevi trasportare da un ritmo che non si ferma mai. Vestite i panni di lottatori leggendari e nuove promesse come Ryu, Chun-Li, Luke, Jamie, Kimberly e molti altri in quest’ultima edizione, dove ogni personaggio è caratterizzato da nuovi e sorprendenti restyling e da esaltanti sequenze cinematiche.

Street Fighter 6 è disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.