AYANEO Retro Mini PC AM01, dalla Cina con furore!

AYANEO Retro Mini PC AM01 è l’ultimissima proposta in ordine di tempo della rampante azienda cinese AYANEO, un nome nuovo nel settore informatico alternativo che si è fatto conoscere grazie a diversi dispositivi basati su Windows di tipologia PC, handheld e console, spesso finalizzati all’emulazione, con un occhio di riguardo al Retrogaming ed al Retrocomputing. Guardando infatti la linea di AYANEO Retro Mini PC AM01 non può che venire immediatamente in mente l’iconico Apple Macintosh 128K, alle cui forme chiaramente il mini sistema cinese rende un sentito omaggio. Il sistema è attualmente in fase di finanziamento sul portale Indie Go Go, e verrà offerto ai finanziatori ad un prezzo decisamente competitivo, ovvero soli 149 dollari per la versione base, fino a 379 dollari per la configurazione massima. Le specifiche del sistema AYANEO Retro Mini PC AM01 sono decisamente interessanti ed insospettabilmente moderne, ed il mercato dei Mini PC è un terreno in espansione e decisamente fertile al momento, dove sempre più spesso questi sistemi diventano degli hub dedicato al Retrogaming, sostituendo i classici MAME CAB casalinghi.

Il computer fa parte della linea AYANEO REMAKE, che cita i grandi classici de passato, ed è basato su sistema operativo Windows 10 o 11, ma con supporto per Linux, Steam OS e Chimera OS, una CPU AMD Ryzen 3 3200U o, a scelta, Ryzen 7 5700U, tantissimi ingressi USB di tipo A, ben quattro, ed uno di tipo USB C, HDMI, Display, WiFi 6 ed Ethernet. Completano l’offerta 8 GB di RAM e Hard Disk SSD a partire da 256 GB, oltre uno slot per drive di tipo SATA extra. Il problema del surriscaldamento, croce dei Mini PC, è stato risolto grazie ad uno speciale dissipatore in rame con ventola vecchio stile, il tutto contenuto in dimensioni decisamente piccole ed eleganti, ovvero uno chassis dal peso di meno di cinquecento grammi (486, per la precisione) e 132x132x64,5 millimetri. Notevole infine la collaborazione con la società 8bitdo, nome decisamente noto nel settore del New Retrogaming, che ha realizzato un gamepad wireless finalizzato all’emulazione, contenuto nella speciale Goodie Bag assieme a diversi accessori, tra cui una tastiera NuPhy. I primi Mini PC, secondo la società, potrebbero essere già distribuiti nel mese di Dicembre di quest’anno.