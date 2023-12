La versione 4.2 di Genshin Impact, intitolata “La Maschera della Colpa”, è finalmente disponibile su tutte le piattaforme. L’aggiornamento introduce l’ultima parte dell’Archon Quest di Fontaine, con la Nazione dell’Acqua ormai destinata a scomparire. L’aggiornamento include anche due nuovi personaggi giocabili: Charlotte, la giornalista dell’Uccello a Vapore, e l’Archon Hydro Furina. Ricordiamo che Hoyoverse ha annunciato i nuovi personaggi giocabili della versione 4.3. Ricordiamo che è stata pubblicata la colonna sonora del video “La vaguelette”, interpretata dall’attrice Cécilia Cara. Inoltre, è stato pubblicato il dietro le quinte de “La vaguelette”.

Hoyoverse ha pubblicato, tramite Hoyolab, il trailer di riepilogo del progetto benefico intitolato Impact4Music: Music for Everyone, che si pone l’obbiettivo di l’obiettivo di promuovere la cultura musicale. Nel video sono state raccolte le testimonianze dei diversi artisti musicali che hanno partecipato, in modo diretto e indiretto, alla crescita dell’orchestra di Genshin Impact. Di seguito una panoramica tramite il trailer:

Il progetto benefico di Genshin Impact “Impact4Music” ha l’obiettivo di promuovere la cultura musicale, supportare i vari talenti musicali e creare nuove possibilità. Impact4Music fornisce gratuitamente fondi e spartiti della colonna sonora di Genshin Impact. Nel corso del 2023, questo progetto ha dato l’opportunità di esibirsi alle orchestre universitarie e della comunità di tre paesi diversi al fine di incoraggiare ogni artista a realizzare i propri sogni musicali.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.