Call of Duty Modern Warfare 3: ecco le novità della Stagione 1

È tempo di prepararsi per una battaglia completamente nuova, con l’arrivo della Stagione 1 di Call of Duty Modern Warfare 3 e Call of Duty Warzone. La nuova stagione, disponibile dal 6 dicembre, offre un maggior numero di mappe multigiocatore, nuove modalità di gioco e graditi ritorni, tra cui Gunfight e Vortex, il prossimo story Act in Zombies, l’introduzione della nuova mappa Urzikstan in Call of Duty: Warzone e molto altro ancora. Il nuovissimo Battle Pass offre 100 livelli di contenuti, BlackCell porta l’Operatore Abolisher e l’arsenale dei giocatori si arricchisce di altre cinque nuove armi. Inoltre, è prevista una serie di nuove parti aftermarket, tra cui il lanciafiamme! Il divertimento continua anche durante le vacanze natalizie, con eventi a tema per tutta la stagione, assicurando una vasta gamma di contenuti in cui i giocatori potranno immergersi.

Di seguito, una panoramica delle novità in arrivo per la modalità multiplayer:

Articoli Consigliati Path of Exile 2 e Affliction: svelate nuove informazioni Still Wakes the Deep: il pluripremiato compositore Jason Graves si occuperà delle musiche

Quattro nuove mappe multigiocatore . Sarà possibile giocare in tre nuovissime mappe 6v6 e una mappa 2v2, oltre al restyling, seguendo il tema delle festività, di altre mappe nel corso della Stagione.

. Sarà possibile giocare in tre nuovissime mappe 6v6 e una mappa 2v2, oltre al restyling, seguendo il tema delle festività, di altre mappe nel corso della Stagione. Bentornato Gunfight . I giocatori si divideranno in piccoli team nella nuova mappa Training Facility e in altre quattro arene Gunfight.

. I giocatori si divideranno in piccoli team nella nuova mappa Training Facility e in altre quattro arene Gunfight. Nuove modalità di gioco . Sarà possibile mettere alla prova la propria fortuna in All or Nothing, brandire la Ray Gun a un solo colpo contro i nemici nell’evento a tempo limitato Vortex, in arrivo nel corso della Stagione, e molto altro ancora!

. Sarà possibile mettere alla prova la propria fortuna in All or Nothing, brandire la Ray Gun a un solo colpo contro i nemici nell’evento a tempo limitato Vortex, in arrivo nel corso della Stagione, e molto altro ancora! Eventi di festa CODMAS e partite ranked. Nuovi contenuti continueranno ad arrivare nel Multiplayer di Modern Warfare 3, con mappe ed eventi a tema delle festività, oltre alla modalità Multiplayer competitiva stand-alone: ritornano le ranked!

Queste invece le principali novità per Warzone:

Benvenuti a Urzikstan . È in arrivo la nuovissima mappa Urzikstan, un paesaggio vasto e accattivante con un mix di zone rurali, industriali e suburbane. Presentata da Raven Software, la nuova grande mappa presenta 11 punti di interesse principali (indicati sulla mappa Tac), 27 punti di interesse aggiuntivi su larga scala (indicati sulla bussola di gioco), un treno guidabile (il primo punto di interesse mobile in Call of Duty: Warzone) e numerose aree più piccole da esplorare, che offrono un potenziale tattico quasi illimitato!

. È in arrivo la nuovissima mappa Urzikstan, un paesaggio vasto e accattivante con un mix di zone rurali, industriali e suburbane. Presentata da Raven Software, la nuova grande mappa presenta 11 punti di interesse principali (indicati sulla mappa Tac), 27 punti di interesse aggiuntivi su larga scala (indicati sulla bussola di gioco), un treno guidabile (il primo punto di interesse mobile in Call of Duty: Warzone) e numerose aree più piccole da esplorare, che offrono un potenziale tattico quasi illimitato! Carry Forward in Warzone: le mappe . I giocatori possono continuare a schierarsi sull’Isola Ashika e su Vondel, oltre che nella nuova mappa Urzikstan.

I giocatori possono continuare a schierarsi sull’Isola Ashika e su Vondel, oltre che nella nuova mappa Urzikstan. Evento CODMAS. Sarà possibile incontrare Babbo Natale in versione zombie, andare a caccia di cervi non morti e aprire i regali sotto gli alberi delle feste, il tutto mentre si affrontano nuove sfide con ricompense e altro ancora. Bisognerà ricordarsi di portare le palle di neve!

Infine, ecco le novità in arrivo per Zombie: