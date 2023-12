Like a Dragon Infinite Wealth: ecco il nuovo trailer con il doppiaggio inglese

Ryu Ga Gotoku Studio ha pubblicato un trailer sul doppiaggio inglese di Like a Dragon: Infinite Wealth durante il PC Gaming Show: Most Wanted, in cui il gioco è risultato il 4° più atteso tra i 25 mostrati in sviluppo per PC. Il trailer mostra per la prima volta Daniel Dae Kim nel ruolo di Masataka Ebina e Danny Trejo in quello di Dwight. Ebina è il leader del clan Seiryu, un’organizzazione yakuza il cui presidente è attualmente in carcere. Dwight, il capo della banda hawaiana dei Barracuda, supervisiona il mercato di merci contraffatte più grande del mondo, aiutato dal suo fiuto per gli affari e dal suo affilatissimo machete.

Oltre a essere risultato il 4° titolo più atteso dei 25 mostrati nel PC Gaming Show: Most Wanted, Like a Dragon: Infinite Wealth è stato nominato come gioco più atteso ai Game Awards 2023.

Articoli Consigliati Grand Theft Auto 6: ecco quando verrà svelato Path of Exile 2 e Affliction: svelate nuove informazioni

Gli appassionati ansiosi di tuffarsi nel mondo del crimine giapponese, cantare al karaoke e scoprire la storia di Kazuma Kiryu, possono giocare a Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name, già disponibile. Like a Dragon Gaiden narra gli eventi che conducono a Like a Dragon: Infinite Wealth, di cui include una demo giocabile. Like a Dragon Gaiden aggiungerà gratuitamente il doppiaggio inglese su tutte le piattaforme nel mese di dicembre 2023.

Like a Dragon: Infinite Wealth arriverà il 26 gennaio 2024 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Windows e Steam (PC). I preordini dell’edizione fisica e digitale della Standard Edition, della Digital Deluxe Edition e della Digital Ultimate Edition includono il Pacchetto Potenziamento eroe e lavori speciali, che aiuta i giocatori a salire di livello più rapidamente, oltre a prevedere un Set Lavori speciali che fornisce l’accesso ai lavori Linebacker e Asso del tennis.