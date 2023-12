Grand Theft Auto 6: ecco quando verrà svelato con il primo trailer

Il giorno è stato finalmente annunciato, e tra poco sapremo a cosa ha lavorato Rockstar in questi ultimi anni: Grand Theft Auto 6 (o qualunque altro sarà il titolo) verrà svelato ufficialmente martedì 5 dicembre con il primo trailer, quando qui in Italia saranno le ore 15:00. Sui profili social dello sviluppatore è stato infatti pubblicata un’immagine con logo e data, che mostra sullo sfondo delle palme, richiamando forse a quella Vice City (la simil Miami), protagonista del capitolo pubblicato nel 2002. Per questo le ultime teorie parlavano di un Vice City 2 piuttosto che GTA 6, ma di questo ovviamente, verremo a saperlo fra pochissimo.

Ricordiamo che il mese scorso lo studio aveva annunciato che il primo trailer del gioco sarebbe arrivato a dicembre in occasione del 25° anniversario della società.

Articoli Consigliati PlayStation Partner Awards 2023 Japan Asia: annunciati i vincitori Like a Dragon Infinite Wealth: ecco il nuovo trailer con il doppiaggio inglese

Tornando più indietro nel tempo, nel febbraio 2022 Rockstar aveva confermato che lo sviluppo attivo del prossimo capitolo della serie GTA era “ben avviato”, ma non aveva fornito ulteriori dettagli sul gioco. Però, nel settembre 2022, una più grandi leak dell’industria dei videogiochi aveva visto la pubblicazione online di oltre un’ora di filmati dello sviluppo del nuovo capitolo, dando ai giocatori la prima occhiata al sequel di uno dei giochi più venduti di tutti i tempi.

Il filmato trapelato includeva un gameplay open-world tratto da una build alpha di Grand Theft Auto 6 e sembrava confermare una precedente notizia secondo la quale il gioco si sarebbe svolto a Vice City e avrebbe avuto una protagonista femminile.

Ma per sapere tutto, finalmente, nel dettaglio, non ci resta che aspettare il 5 dicembre alle ore 15:00. Noi ovviamente vi aggiorneremo in merito.

Qui sotto potete vedere il tweet che annuncia il reveal del prossimo capitolo della serie.