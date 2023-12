Batman Arkham Trilogy: disponibile da oggi su Switch

Warner Bros Games e DC hanno annunciato che da oggi primo dicembre è disponibile Batman Arkham Trilogy su Switch, che vede per la prima volta la raccolta della trilogia sviluppata Rocksteady Studios con al suo intero Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, e Batman: Arkham Knight in un unico pacchetto definitivo, che include tutti i contenuti scaricabili (DLC) pubblicati finora di tutti e tre i titoli. Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch è stato sviluppato da Turn Me Up Games.

Inoltre, la raccolta include una nuova skin di Batman ispirata al film della Warner Bros. Pictures del 2022 The Batman, disponibile da oggi in esclusiva su Batman: Arkham Knight su Nintendo Switch e dal 15 dicembre in Batman: Arkham Knight su PlayStation 4, Xbox One, e PC.

Qui sotto vi riproponiamo il trailer di lancio pubblicato pochi giorni fa.