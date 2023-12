Destiny 2: è arrivata la nuova segreta “Rovina della Signora della Guerra”

In giornata,ha rilasciato la seconda segreta dell’anno di, “Rovina della Signora della Guerra”. I guardiani che la affronteranno si ritroveranno a confrontarsi con schiere di nemici e pericoli di ogni tipo, per recuperare da una fortezza nascosta le ossa di un, un drago dei desideri appartenente a una specie ritenuta estinta. Potete vedere ilin fondo alla notizia.

Ad attendere i più coraggiosi ci saranno antiche meraviglie e nuove ricompense, come un nuovo set di armatura e la nuova arma da supporto esotica da vuoto, Lignaggio Sepolto. Tutti i giocatori che completeranno la segreta prima delle 17:59 (ora italiana) del 3 giugno 2024, inoltre, riceveranno la possibilità di acquistare uno speciale, disponibili nel Bungie Store tramite le Ricompense di Bungie.



“Rovina della Signora della Guerra” sarà accessibile immediatamente a tutti i giocatori in possesso dell’edizione L’Eclissi + Pass annuale. In alternativa, i giocatori potranno acquistare la Chiave delle segrete de L’Eclissi separatamente.

La Stagione dei Desideri di Destiny 2 è iniziata il 28 novembre. Attraverso le missioni della storia, i guardiani collaboreranno con la Regina Mara Sov per stringere un accordo con Riven, l’ultima degli Ahamkara. Il leggendario quindicesimo desiderio da lei custodito sarà la chiave per raggiungere il cuore del Viaggiatore e affrontare il Testimone ne La Forma Ultima, la nuova espansione in arrivo il 4 giugno 2024.