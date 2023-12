Cooking Fever Duels: annunciate le date d’uscita del titolo di cucina per dispositivi mobile

Lo sviluppatore e publisher Nordcurrent ha cucinato qualcosa di speciale, aprendo la porta del forno per rivelare la data di uscita di Cooking Fever Duels. In arrivo il 7 dicembre per Android e il 14 dicembre per iOS.

Cooking Fever Duels è uno spin-off gratuito della popolare serie di giochi di cucina per dispositivi mobili. Con oltre 400 milioni di download del titolo precedente Cooking Fever, Cooking Fever Duels lascerà sicuramente un ottimo gusto in bocca ai giocatori per aver riportato in auge alcune vecchie ricette e anche per aver introdotto un nuovo fantastico gusto da assaporare con l’esperienza chef vs chef!

Vuole essere il primo gioco di cucina che presenta veri duelli PvP. E con questa idea in mente, offre battaglie online in tempo reale. Con diverse ricette della cucina internazionale, c’è solo un modo per scalare le classifiche: dimostrare di essere lo chef definitivo.

Ha detto in merito Tomas Šiukščius, Project Manager of Cooking Fever Duels in Nordcurrent:

“È sempre gratificante offrire qualcosa che è tanto desiderato dalla nostra community. Una versione PvP di Cooking Fever è da molti anni un desiderio di alcuni dei nostri giocatori. Da un lato, ci sentiamo sicuri del successo di Cooking Fever Duels, sapendo che abbiamo realizzato un gioco che i nostri giocatori aspettavano. Dall’altro, non vediamo l’ora di vedere come gli amanti dei giochi competitivi si godranno le gare di cucina e quale gruppo prevarrà alla lunga”

Caratteristiche del gioco: