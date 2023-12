Cyberpunk 2077: l’aggiornamento 2.1 porterà le stazioni metro

CD Projekt Red ha confermato l’intenzione di introdurre la metropolitana in Cyberpunk 2077 nell’aggiornamento 2.1 della prossima settimana.

In un live stream di oggi venerdì primo dicembre, lo studio ha dichiarato di non aver pianificato in precedenza la creazione di una metropolitana, nonostante questa sia apparsa in un trailer di pre-release del gioco.

“Beh, la metropolitana non era nei nostri piani da molto tempo“, ha dichiarato la producer Monika Janowska. “Tuttavia, nel corso del tempo abbiamo rivisto il nostro piano e, con la Ultimate Edition all’orizzonte, abbiamo deciso che potrebbe essere effettivamente realizzabile“.

Il sistema si chiama Night City Area Rapid Transit e prevede cinque linee metropolitane. I giocatori possono viaggiare tra 19 stazioni, che possono essere utilizzate come punti di spostamento rapido o “come una vera e propria esperienza di viaggio in metropolitana”.

Janowska ha detto che la metropolitana è stata progettata come una funzione di gioco di ruolo che consente ai giocatori di visitare le attrazioni turistiche, tra le altre attività, anche se possono scegliere di saltare il viaggio in qualsiasi momento.

Un’altra novità in arrivo la prossima settimana è un oggetto Radioport, che consente ai giocatori di ascoltare la radio mentre esplorano la città a piedi o, appunto, in metropolitana. CD Projekt ha anche dichiarato che sta apportando miglioramenti alle battaglie contro i boss, tra cui Adam Smasher.

Qui sotto uno screen che mostra la linee, tratto dalla recente live di Cyberpunk 2077, ricordandovi che la Ultimate Edition arriverà il 5 dicembre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.