Elden Ring: per l’espansione ci vorrà ancora un po’

Il producer di Elden Ring, Yasuhiro Kitao, ha dato un aggiornamento sulla prossima espansione del gioco, Shadow of the Erdtree. Ha fatto sapere che ci vorrà “ancora un po’” e la paragona a Bloodborne.

Parlando con la rivista giapponese Game Watch, il producer di FromSoftware ha infatti detto che lo sviluppo sta procedendo bene, ma ha suggerito che i fan non dovrebbero aspettarsi un’uscita nel prossimo futuro.

“Ci vorrà ancora un po’ di tempo, ma i progressi stanno andando bene”, ha detto nei commenti tradotti da PCGamesN. “Come Bloodborne, ha nuove battaglie e nuovi personaggi”.

La società madre di From Software, Kadokawa, aveva inoltre affermato lo scorso mese che lo sviluppo dell’espansione “procede senza intoppi”.

Shadow of the Erdtree è stato annunciato a febbraio, anche se non sono stati confermati ulteriori dettagli. Elden Ring è uscito per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC nel febbraio 2022 ed è stato uno dei giochi più venduti dell’anno. Pochi giorni prima del primo anniversario della sua uscita, Il publisher Bandai Namco aveva dichiarato che il gioco aveva venduto 20 milioni di copie.

Il produttore Kitao ha dichiarato a Game Watch che FromSoftware è stata “sorpresa che così tante persone abbiano giocato al gioco”, aggiungendo: “Non ci sono altre parole se non gratitudine. Sono davvero grato”.